Audiência da Globo cresce com Bonner e Lo Prete na cobertura das eleições

A TV Globo viu uma alta em sua audiência no último domingo (6), quando William Bonner e Renata Lo Prete realizaram a cobertura das eleições municipais.

O que aconteceu

A TV Globo registrou 13 pontos de audiência na faixa do dia (7h às 00h). Foi a maior média aos domingos nesta faixa horária nos últimos três meses. Durante todo o dia, equipes espalhadas por diversas cidades do Brasil entraram na programação atualizando as principais notícias do primeiro turno. Das 17h - quando William Bonner e Renata Lo Prete assumiram a apresentação da "Marcha da Apuração" - até às 00h04, a TV Globo atingiu 17 pontos de audiência e 32% de participação no PNT, melhor faixa aos domingos desde 14/07.

A apuração dos votos do primeiro turno também foi destaque no Fantástico, que começou mais cedo, a partir das 19h07e foi até 23h49. O programa marcou uma média de 19 pontos de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro. No comparativo com a média da faixa dos quatro domingos anteriores, houve um crescimento de 27% (+4 pontos) entre os paulistas e 19% (+3 pontos) entre os cariocas no comparativo com os últimos quatro domingos. Em relação à média do Show da Vida este ano em São Paulo, houve um incremento de +11% de audiência domiciliar.

Mais de 3,9 milhões de pessoas passaram pela GloboNews neste domingo, levando o canal à liderança do ranking da TV por assinatura durante todo o dia. A GloboNews também foi líder de audiência durante a transmissão da Central das Eleições entre indivíduos com Pay TV. Entre 16h às 22h, horário em que o programa foi exibido, o canal obteve uma audiência 279% acima do segundo colocado entre os canais de notícias. Houve um crescimento de 987% na faixa de horário em comparação aos quatro domingos anteriores.