Gkay exibe transformações na aparência e chama a atenção com mudanças

Gkay, 31, decidiu fazer uma linha do tempo com as transformações em sua aparência ao longo dos anos.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (07), a influenciadora compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um vídeo com as mudanças em seu visual. O antes e depois da humorista chamou a atenção.

Ela mesma brincou com tantas transformações. "Mudei tanto que as pessoas precisam me conhecer de novo", escreveu ela na legenda da publicação.

Gkay já foi muito criticada por exagerar em procedimentos estéticos. Ela já fez harmonização facial, preenchimento labial, descoloriu as sobrancelhas e já mudou a cor dos cabelos por várias vezes.

Os seguidores da artista, logo, reagiram ao vídeo. "Cada dia mais linda", disse uma; "Sempre melhorando", escreveu outra; "Está na sua melhor fase", apontou uma terceira.