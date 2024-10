Folianópolis anuncia atrações do after exclusivo no camarote; confira

O Folianópolis anunciou nesta segunda-feira (7) as atrações que vão agitar o after exclusivo no camarote da festa.

After no camarote terá pagode, sertanejo e eletrônica. As atrações serão o grupo Kamisa 10, sucesso do pagode com hits como "Você me Usava" e "Lance Livre", a dupla Bruninho e Davi, de sucessos do sertanejo como "E Essa Boca Aí?" e "Se Namorar Fosse Bom", e a DJ Samhara, que já marcou presença nos maiores rodeios do país e está confirmada no Lollapalooza 2025.

Folianópolis acontece na capital catarinense nos dias 14, 15 e 16 de novembro. Ingressos custam entre R$ 170 e R$ 1.100 e já estão à venda na Blueticket. O evento é proibido para menores de 18 anos e acontecerá na Passarela Nego Quirido (Rodovia Governador Gustavo Richard, Centro) .

Fora do camarote, as atrações são focadas no axé. Estão confirmados shows de Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Banda Eva, Tomate, Parangolé, É O Tchan e Timbalada.