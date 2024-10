Filhos de Cid Moreira entram na Justiça após serem retirados de testamento

O embate familiar que envolve Cid Moreira e os filhos, Rodrigo e Roger Moreira, ganhou um novo capítulo após a morte do apresentador na última quinta, 3, aos 97 anos. Cid excluiu os filhos do testamento e Rodrigo e Roger entraram com um pedido de abertura do inventário do pai reclamando da decisão. A informação foi confirmada pelo advogado de Rodrigo e Roger, Ângelo Carbone, ao Estadão neste domingo, 6.

Em contato também com o Estadão, o advogado Davi de Souza Saldaño, que representa Fátima Sampaio, viúva do apresentador, disse nesta segunda, 7, que o pedido de deserdação e exclusão de Rodrigo e Roger do espólio de Cid foram feitos "pela indignidade prevista no código civil". Saldaño ainda chama de "ações infundadas" os embates promovidos pelos filhos do apresentador e afirma que ambos foram acusados pelo Ministério Público pela prática de "denunciação caluniosa".

Em vídeo enviado à reportagem, Rodrigo Moreira diz que Cid Moreira "deixou de conhecer o melhor amigo dele, que sou eu". Ele alega que o apresentador não quis tentar uma reaproximação. "É um buraco que vai ficar dentro de mim para sempre", afirma.

O pedido de abertura de inventário descreve que Rodrigo e Roger seriam "pobres na expressão da palavra". Rodrigo afirma ter "resquícios psicológicos da falta do pai" e realizar acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Já Roger diz que o pai o "deixou em uma situação muito vulnerável, que continua até hoje". O advogado dos dois pede R$ 100 mil como valor da causa "até que seja apurado o patrimônio do finado".

Ângelo Carbone ainda alega que Fátima não teria direito à herança do apresentador por ter se casado com Cid em regime de separação total de bens. O advogado da viúva afirma que o casamento se deu por separação total de bens "em virtude da idade avançada" de Cid. "Justamente por isso, ele manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos, com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro, excluindo-os da sucessão", diz.

Carbone afirma que Rodrigo e Roger não foram ao enterro de Cid Moreira "para não causar mais divergências", mas disse que os dois irão celebrar uma missa de sétimo dia nesta terça, 8, na Catedral da Sé, em São Paulo. "Eles perdoam o pai e agora só buscam os seus direitos, como qualquer herdeiro faria", diz.

Entenda o caso

A relação de Cid com os filhos sempre foi conturbada. O jornalista se afastou de Rodrigo desde sua separação de Olga Verônica Radenzev, encontrando-o poucas vezes enquanto ele crescia. Já Roger, adotado pelo apresentador aos 20 anos, revelou ter sido deserdado pelo pai adotivo após se assumir homossexual.

O primeiro processo de Rodrigo contra Cid começou em 2006, quando o comerciante entrou na Justiça pedindo R$ 1 milhão por abandono afetivo do pai. Ele perdeu a ação e não tentou mais se reaproximar do ex-âncora do Jornal Nacional. Já Roger entrou na Justiça contra o pai por homofobia, abandono afetivo e evasão escolar, afirmando que Cid o teria incentivado a deixar os estudos.

Em 2021, os dois filhos do apresentador entraram com um processo na Justiça que pedia a interdição de Cid Moreira e a prisão de Fátima Moreira, alegando que a madrasta teria transferido cerca de R$ 40 milhões do marido para a própria conta e de parentes, além de ter vendido diversos imóveis do cônjuge e supostamente mantê-lo em cárcere privado. Tanto Cid quanto Fátima negaram as acusações. Roger e Rodrigo perderam os processos.