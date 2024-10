Fazenda tem treta generalizada, com Sacha e Flora na mira: 'Barco afundou'

A Fazenda 16 (Record) teve uma briga generalizada na tarde deste domingo (7), durante a dinâmica com Rodrigo Faro.

O que aconteceu

Na dinâmica da "Escola Rural", os peões precisaram "reprovar" outros jogadores de acordo com cada adjetivo que era recebido.

Flora chamou Yuri de mentiroso. "Pela grosseria, falta de respeito. Ele comprou uma história falsa dos seus parceiros no jogo (…) mas eu jamais falei mal dele".

Yuri disse que a soberba de Flora o afastou dela. O peão contou uma história em que Flora o corrigiu por fazer carinho em uma vaca e a chamou de "venenosa".

Suelen disse Flora estava errando em suas alianças. Segundo a peoa, Flora quer "se dar bem com todo mundo" e soa falsa.

Fernanda disse que Cauê é uma "planta assustadora". "Aparece do nada e começa a interromper conversas", disse. "Ele aparece do nada, dá susto".

Gizelly disse que Gilsão foi um peão que "virou a cara" para ela, apesar de sempre tê-lo "tratado bem". "É um jogo. Me posicionei mais distante porque era isso que precisava", retrucou Gilson.

Luana também disse que respeita a todos, mas seu único embate é com Gilson.

Camila disse que Fernando é quem faz mais fofoca no jogo. "É o leva e traz", retrucou Fernando. "As regras valem para uns e não para outros (...) Agora vou ser reativo e não aceitar mimimi".

Nesse momento, Fernando disse que Fernanda e Babi contaram para ele que Camila o chamou de cobra. As duas negaram, e os peões apontaram Flora como a responsável pela fofoca.

Camila negou, e Flora tentou justificar, causando uma gritaria generalizada.

Albert disse que Sacha é muito persuasivo e lamentou pelos seus aliados, que terão que "recalcular rota". "É uma frequência de fracassos no jogo", disse.

Sacha disse que é competitivo e gosta de jogar, mas que não é manipulador ou falso. Ele ainda disse que ficou surpreso com as críticas de Larissa fora do reality.

Zé Love também disse que "sua energia não bate" com a de Sacha. "A Larissa acabou de furar o barco e realmente ele está afundado", disse.

Zaac também aproveitou para criticar Sacha e chamá-lo de egoísta. "Larissa jogou mais do que ele", pontuou. "Ele influenciou ela nessa dinâmica, levou ela pra roça e levou a sair".

