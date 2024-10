Equipe de Raquel Brito divulga relatório médico: 'Hospitalizada'

A equipe de Raquel Brito, participante desclassificada de A Fazenda 2024 (RecordTV), divulgou o relatório médico dela.

O que aconteceu

O time de Raquel publicou o relatório nas redes sociais. O documento, assinado pelo coordenador médico do reality show rural, diz que "a participante Raquel Brito de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica".

Segundo o relatório, a ex-peoa segue internada. "Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento".

Raquel passou mal durante a 3ª Prova de Fogo do programa. Ela recebeu atendimento no local e, por recomendações médicas, não faz mais parte do elenco do reality.