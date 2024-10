Cinco ex-BBBs se candidataram a cargos políticos, mas só um se elegeu; veja

Alguns ex-participantes do Big Brother Brasil (Globo) estavam participando das Eleições de 2024. Dos cinco que eram candidatos, apenas um foi eleito. Veja o desempenho dos ex-BBBs:

Quem não foi eleito

Marília, BBB 23. A Cabrita, como é conhecida, se candidatou a vereadora de São Paulo pelo Republicanos, mas teve apenas 400 votos.

Marília Miranda Imagem: Reprodução/Globoplay

Babu Santana, BBB 21. O ator tentou uma vaga na Câmara do Rio, pelo Psol, mas com pouco mais de 5.300 votos, não foi eleito.

Babu Santana Imagem: Andy Santana / Brazil News

Mara Viana, BBB 6. A campeã da edição foi candidata a vice-prefeita de Porto Seguro (BA), na chapa com Luigi Rotunno (PSDB). Eles foram os terceiros mais votados, com 14,23% dos votos (12.031). Janio Natal, do PL, foi eleito no primeiro turno, com 53,94% dos votos (45.601).

Mara Viana, a campeã do 'BBB6' Imagem: Reprodução/Instagram

Sol Vega, BBB 4. Eternamente lembrada pelo "Iarnuou", Sol se candidatou a vereadora do Rio pelo PDT, mas teve apenas 111 votos.

Sol Vega Imagem: Reprodução/Instagram/@solvegaoficial

Quem foi eleito

Adrilles Jorge, BBB 15. O ex-BBB e comentarista político foi eleito vereador em São Paulo pelo União, com mais de 25 mil votos.