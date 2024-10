Diego Luna e Gael García Bernal levam drama de boxe para série do Hulu

Por Alicia Powell

(Reuters) - Os atores mexicanos e amigos Diego Luna e Gael García Bernal se uniram novamente para entregar a primeira série em espanhol do Hulu, "A Máquina".

Luna e García Bernal são amigos desde a infância e trabalharam em vários projetos, incluindo "E Sua Mãe Também", em 2001, e "Rudo e Cursi", em 2008.

Após uma década de criação e produção, Luna acredita que o momento é perfeito.

"Dez anos agora fazem sentido de certa forma, porque não poderíamos estar mais prontos, basicamente e ... parece ser o momento certo", disse Luna. "Significa muito, você sabe, é ... a hora de fazer isso."

"A Máquina" mergulha no mundo do boxe profissional, com García Bernal interpretando Estebán, um boxeador que, apesar de seu conhecimento e paixão pelo esporte, está lutando contra a realidade da aposentadoria devido às limitações de seu corpo. Luna interpreta seu empresário Andy, que valoriza mais o sucesso e o dinheiro do que a vida.

A série começa a ser transmitida no Hulu na quarta-feira.

Os atores refletiram sobre sua amizade e as oportunidades que surgiram em seu caminho.

"Há aquele pequeno momento de, bem, isso é loucura. Tipo... quem imaginaria que estávamos... andando de bicicleta juntos e, de repente, estamos fazendo isso. É uma loucura", disse García Bernal.

Luna acrescentou que "é importante permitir que isso aconteça. ... Há algo de belo em ter outra oportunidade de contar outra história".

O diretor Gabriel Ripstein disse que a química entre os dois atores no set foi tanto uma vantagem quanto uma desvantagem.

"Tornou-se um desafio em certos momentos, quando tínhamos que fazer cenas dramáticas e esses caras simplesmente explodiam e isso era muito contagioso", afirmou Ripstein. "Tornou-se como uma bola de neve de comédia e meu trabalho muitas vezes era - OK, pessoal, vamos baixar o nível porque... precisamos filmar."