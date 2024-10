Crítica, suposições e choro: Veja reação dos peões à saída de Raquel

Nesta segunda-feira (7), os peões confinados em A Fazenda 16 (Record) descobriram que Raquel Brito não seguirá na competição devido à orientação médica. A produção enviou um comunicado, lido pela fazendeira Júlia Simoura, anunciando sua saída e pedindo que recolhessem seus pertences e colocassem na despensa.

O que aconteceu

Zé Love e seus aliados conversaram sobre o nível de dificuldade das provas que os peões enfrentam. O ex-jogador argumentou que a influencer não tinha hábito de praticar atividades físicas e ao fazer uma prova que exigia do condicionamento era entendível ela passar mal. "Nunca vi na academia nenhum dia. Por isso que eu falo, gente, 'faz um exercício', 'pega uns pesinhos'."

Luana teve uma crise de choro e precisou ser acalmada pelos aliados. A empresária chorou muito falando que já havia perdido Larissa na última eliminação: "Éramos nós três no balão. Eu só tinha elas aqui, entendeu?".

Júlia, Flora, Suelen e Gizelly também se emocionaram com a saída da amiga. A ex de Vitão disse estar sentindo 'muito medo de estar no reality' e Flora respondeu: "Eu tava pensando isso. O que mais vai acontecer aqui?"

Gizelly comparou a saída relâmpago com uma sensação de luto: "Parece quando a gente recebe a notícia de alguém que tá fora e a gente não vai ver o corpo". Depois brincou que quando saírem do confinamento vão encontrá-la com procedimentos estéticos feitos, como silicone e lipoaspiração.

Fernanda lembrou de uma previsão feita por um vidente sobre a 16ª edição do reality rural, que adivinou que teria uma peoa grávida na casa. Outros participantes suporam que poderia ter sido por motivos psicológicos, visto que ela havia tido uma crise de ansiedade no dia anterior.

Vários peões se mobilizaram para enviar presentinhos para Raquel em sua mala, como pulseira, fotos e outros objetos pessoais. Ao recolherem seus pertences, Gizelly encontrou duas latas de leite condensado escondidas no armário de roupas da irmã de Davi Brito. "Até na hora de ir embora bicha apronta, né?", brincou a ex-BBB.

Ao colocarem suas malas na despensa, os participantes aplaudiram e se despediram da amiga cantando uma música criada por eles no programa:"Dra Raquel, quel, quel, leva o Cleitinho pro céu, céu, céu. Dra Raquel, quel, quel".

