Com série no topo e ingressos esgotados, ator Jung Hae-in brilha no Brasil

No último domingo (6), a Dramalândia estava preparada para, ao meio-dia, lutar por ingressos para ver o fanmeeting de um dos atores mais adorados da Coreia do Sul, Jung Hae-in, que recentemente brilhou no drama "O Amor Mora ao Lado", ainda em andamento no Netflix Brasil (e que, coincidentemente, acabou ontem na Coreia).

O ator vai trazer ao país seu encontro de fãs intitulado "Our time" (Nosso tempo) logo no início do ano que vem: 12 de janeiro de 2025. Os ingressos, que estavam custando entre R$ 195 (meia entrada da plateia) até R$ 1.890 (inteira gold, com direito a foto junto com o artista), esgotaram em menos de meia hora. Vendidos também presencialmente, os fãs fizeram fila em um restaurante da Vila Mariana, em São Paulo, para conseguirem seus ingressos.

Os fanmeetings no Brasil

Cada vez mais comuns no Brasil, os encontros de atores sul-coreanos com fãs brasileiros ganha espaço na cidade de São Paulo, apesar dos preços bastante salgados. Os eventos têm como atrativo as interações entre fãs e ídolos, com pacotes que incluem fotografias, um tempo para conversar com o artista e até dar presentes.

Recentemente, dois atores fizeram bastante sucesso com suas vindas ao país; Sunghoon fez show no Espaço Unimed e Seo In-guk, no Vibra São Paulo, mesmo local em que Hae-in se apresentará.

Produtoras brasileiras que trazem os talentos dão indícios de que estamos apenas no início de uma série de "surpresas" que virão em 2025. A possibilidade de mais atores famosos passarem por aqui é enorme, e as fãs já guardam dinheiro esperando seus preferidos confirmarem a vinda.

Hae-in é um fan favorite

Com 36 anos e uma carreira repleta de personagens interessantes, Hae-in é um dos atores com maior fandom, grupo de fãs, aqui no Brasil. O ator fez bastante sucesso com "D.P", série da Netflix que retrata a dura realidade do serviço militar sul-coreano e que fez números tão bons que teve segunda temporada.

No entanto, foi em "Something in the Rain", que ele se tornou o queridinho das dorameiras, onde ele interpretou o fofíssimo Joon-hee e fez um dos pares românticos mais amados até hoje, com outra grande atriz sul-coreana, a Son Ye-jin. O drama retrata o relacionamento de uma mulher mais velha com um jovem amigo do seu irmão, relacionamentos em família, violência doméstica, perseguição no trabalho, entre outros temas aparecem na produção.

Seu sucesso mais recente é "O Amor Mora ao Lado", que conta a história de amigos de infância que se reencontram em um período difícil na vida de ambos. O drama se manteve no Top 10 seriados mais vistos da Netflix desde o início de sua exibição. Splash teve a oportunidade de conversar com Hae-in e So-min sobre seus personagens e expectativas para o drama. Confira a aqui.