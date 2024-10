A Fazenda: Camila Moura vence 3ª Prova de Fogo e poderá se imunizar na roça

Camila Moura venceu a terceira Prova de Fogo de A Fazenda 16 (Record) e poderá se imunizar em um momento durante a terceira roça do programa.

Como era a prova

Três peões foram sorteados para participar e cada um chamou um ajudante. Zé Love escolheu Albert, Raquel escolheu Suelen e Camila escolheu Cauê.

Na prova, cada peão sorteado e seu ajudante, ligados pelos braços, deveriam arrastar tambores para cima de uma plataforma.

Na sequência, precisariam posicionar os seis tambores em uma ordem e apertar o botão.

Após isso, Galisteu diria quantos tambores estavam na ordem certa, mostrada ao público de casa.

A prova seguiria até a dupla acertar as seis posições.

Venceria o lampião a dupla que finalizasse a prova em menos tempo. Camila e Cauê conseguiram acabar a prova mais rápido.

O Poder Laranja, já revelado, deixará seu dono se imunizar da indicação do Fazendeiro ou da casa. O Poder Branco será revelado apenas na formação da roça.

Durante a prova, Raquel Brito passou mal e foi retirada para atendimento médico.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o mais odiado? Resultado parcial Total de 2142 votos 0,42% Albert Bressan 0,47% Babi Muniz 0,33% Camila Moura 1,59% Cauê Fantin 0,47% Fernanda Campos 5,04% Fernando Presto 1,21% Flor Fernandez 0,47% Flora Cruz 0,42% Gui Vieira 0,42% Gilsão 2,52% Gizelly Bicalho 0,33% Juninho Bill 0,51% Júlia Simoura 0,93% Luana Targino 29,41% Raquel Brito 5,65% Sacha Bali 1,12% Sidney Sampaio 1,03% Suelen Gervásio 0,47% Vanessa Carvalho 10,50% Yuri Bonotto 8,92% Zaac 27,78% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2142 votos

