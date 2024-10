Bruno Gagliasso ignora candidatura da mãe, que tem votação pífia no Rio

Bruno Gagliasso ignorou a candidatura de sua mãe, Lúcia, à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lúcia saiu derrotada das urnas com apenas 3.696 votos. A chef de cozinha, que disputou pela primeira vez um cargo público, se filiou ao PL, partido de seu outro filho, o deputado estadual Thiago Gagliasso, e até posou para fotos ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bruno ignorou candidatura da mãe. O ator não endossou a campanha de Lúcia, não expressou apoio nas redes sociais, tampouco emprestou sua imagem para tentar angariar votos para a genitora. Sua esposa, Giovanna Ewbank, também não apoiou Lúcia.

Chef de cozinha não tem fotos ao lado de Bruno ou Giovanna nas redes. Em seu perfil no Instagram, Lúcia tem apenas postagens políticas ao lado de Thiago, mas sem a companhia de seu outro filho.

Bruno é opositor de Bolsonaro e família Gagliasso está rachada desde as eleições de 2018. Na época, Thiago apoiou publicamente a candidatura bolsonarista, ao contrário de Bruno e Ewbank, que mantêm postura aliada à esquerda e em defesa de pautas progressistas.

Irmãos não se falam. Em 2022, Lúcia disse que, apesar das divergências políticas, a convivência familiar seria respeitosa. Na época, ela chegou a dizer que apoia "todas as escolhas" de ambos os filhos, seja no âmbito profissional ou pessoal. "Amo o Bruno, amo o Thiago e convivo respeitosamente com ambos", afirmou a chef de cozinha na ocasião.