Baixista do Ultraje a Rigor recebe alta hospitalar 1 ano após ser baleado

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, deixou o hospital onde estava internado.

O que aconteceu

O músico recebeu alta hospitalar e seguirá tratamento em uma clínica. "Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, depois de um ano entre hospitalização e reinternação, teve alta do Hospital São Luiz, unidade do Itaim, e foi para uma clínica de reabilitação em São Paulo", diz um comunicado postado nas redes do artista.

Isabella Aglio, filha do músico, expressou gratidão pela equipe que atendeu seu pai. "Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho".

Segundo Isabella, Mingau vem progredindo e consegue se comunicar com a família. "Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e aos meus exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente".

Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023, em Paraty (RJ). Ele teve o crânio atravessado pela bala e precisou ser submetido a cirurgias, inclusive para colocar uma prótese no crânio..