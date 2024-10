Após descobrir segredo, Artur confronta Blandina em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de segunda-feira (7), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Artur e Quinota se emocionam ao ouvir o coração de seu bebê.

Juquinha aceita ajudar Marcelo Gouveia e Blandina em troca da aposentadoria de Inês de Castro. Ariosto e Deodora armam para gravar as digitais de Seu Tico Leonel na arma de Ariosto.

Zefa Leonel fica intrigada com o bilhete de Fubá Mimoso. Benvinda e Elias Crisóstomo simpatizam um com o outro. Tia Salete negocia sua hospedagem no Grande Hotel com Tobias Aldonço, e Quintilha repreende o funcionário.

Margaridinha exige que Vespertino acerte suas contas com Tia Salete. Artur declara seu amor por Quinota, que confessa ter visto Blandina em sua cama. Artur confronta Blandina.