Adriana Sant'Anna recorda traumas após filha ser chamada de peluda

Adriana Sant'Anna, 33, fez um desabafo envolvendo a filha, Linda, 6.

O que aconteceu

A influenciadora usou suas redes sociais para contar que a menina questionada na escola sobre o porquê é "peludinha". A ex-BBB disse que, assim como a filha, também precisou lidar com comentários do tipo da época em que era criança.

Adriana contou que, quando mais nova, também sofreu muita pressão por ser considerada "nariguda". "Estava contando para os meus filhos que quando eu era criança e estava na escola, falavam que eu parecia um macaco porque eu tinha um monte de pelo. Sempre fui muito peluda. A Linda falou: 'Eu também sou igual'. Então se alguém chamar a gente de macaco, a gente vai fazer como?".

A empresária enfatizou para a herdeira que acha os pelos dela lindos e que ela não precisa sentir vergonha de nada. "Tem uns 25 dias que Linda me contou (durante um bate-papo nosso) que uma amiga na escola perguntou por que ela não 'corta' os pelos porque ela tinha muitos. Com isso, me liguei do quão importante foi ter começado desde cedo a fortalecer sobre quem ela é para nós a ponto desse comentário não ter afetado em nada para ela".

A ex-BBB também apontou que a menina que fez o comentário na escola tem apenas 6 anos e, por isso, acredita que não tenha feito maldade. "Desde criança, me chamavam de nariguda. Eu sofria muito com isso… aí, ao invés de em casa meus familiares e amigos fortalecerem, eles reafirmavam que eu era nariguda (mesmo que na brincadeira). Nossa! Eu sofria muito. Tanto que o maior desejo da minha vida, era fazer a cirurgia do nariz. É muito simples olhar para nossa vida e fazer diferente com nossos filhos".