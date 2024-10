Yuri sobre Sacha: 'A gente não vai apunhalar ele pelas costas'

No início da noite de segunda-feira (7) em A Fazenda 16 (Record), Yuri, Gui e Cauê conversaram sobre a ideia das meninas do Grupão de indicar Sacha para a roça.

O que aconteceu

Yuri apontou que acredita que Gizelly está manipulando as pessoas da casa para votarem no ex-aliado na formação da 3ª roça.

Gui disse como gostaria que as pessoas agissem com ele, se estivesse na situação de Sacha. "Se eu errasse, eu gostaria muito que tivessem pessoas igual nós três. Que sabem os erros do Sacha, que sabem onde ele errou, que não passam pano mas que não vão dar uma facada nele pelas costas."

O ator sugeriu uma conversa. "Acho que a gente deveria conversar com ele."

Yuri concordou. "A gente não vai apunhalar ele pelas costas"

Cauê concordou com os aliados. "A gente sabe que ele é ser humano. O principal fator disso tudo é que ele tem que entender onde errou."

Gui apontou que não concorda em vetar Sacha de realizar a Prova do Fazendeiro. "Acho que cabe uma conversa entre nós três para pontuar onde ele errou. Querendo ou não, isso é uma facada, vetar ele da prova."

Isso vai mostrar que a gente tem personalidade. A gente tá numa rabeira que a gente não quer tá . Gui

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após saída de Raquel, quem você quer vença o reality? Resultado parcial Total de 2886 votos 0,76% Albert Bressan 2,15% Babi Muniz 11,26% Camila Moura 0,14% Cauê Fantin 1,94% Fernanda Campos 0,35% Fernando Presto 11,19% Flor Fernandez 0,17% Flora Cruz 0,17% Gui Vieira 0,38% Gilsão 1,14% Gizelly Bicalho 2,63% Juninho Bill 0,21% Júlia Simoura 8,94% Luana Tárgino 3,60% Sacha Bali 21,73% Sidney Sampaio 4,64% Suelen Gervásio 1,35% Vanessa Carvalho 2,43% Yuri Bonotto 2,32% Zaac 22,49% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2886 votos

