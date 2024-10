YouTuber destrói McLaren de R$ 1,6 milhão ao dirigir usando o celular

O youtuber estadunidense Jack Doherty, 20, bateu seu McLaren 570S avaliado em US$ 300 mil dólares, cerca de R$ 1,6 milhão na convenção para o real. Seu amigo ficou ferido e precisou ir para o hospital.

O que aconteceu

O jovem destruiu seu carro de luxo enquanto fazia uma live dirigindo. O celular era usado para uma transmissão ao vivo no Kick, uma plataforma de streaming, segundo o Daily Mail.

Chovia na hora do acidente. Jack foi visto dirigindo com apenas uma mão em alta velocidade.

O acidente se tornou viral. Jack tem 14 milhões de inscritos no YouTube, 10 milhões de seguidores no TikTok e quase 3 milhões somente no Instagram.

Jack estava em uma rodovia da Flórida, em Miami. A rodovia estava molhada e o carro de Jack acabou batendo na barreira de metal na beira da estrada, teve o capô arrancado e metade da parte dianteira destruída.

Jack aparenta sair ileso, mas preocupado com a continuidade das filmagens ao vivo. As imagens mostram o amigo Michael David, que estava no banco de passageiro, com sangue escorrendo pelo rosto e foi levado ao hospital. Tanto Jack, quanto Michael compartilharam as imagens no Instagram.

"Ainda bem que estamos bem e vivos", escreveu Jack. "Loucura", legendou Michael.

Jack foi criticado. Antes de Michael receber atendimento, o youtuber teria feito um pedido segundo o Daily Mail: "Michael, aqui. Filme nesse telefone também".

Influenciadora criticou forma como Jack se preocupa mais com seu carro destruído do que com o amigo Imagem: Reprodução/X via Daily Mail

"O rosto do seu amigo está jorrando sangue, mas você garante que continue filmando de todos os ângulos? legal", criticou a influenciadora Corinna Kopf no X (antigo Twitter).

A live de Jack mostra o youtuber entregando a câmera para uma pessoa que foi ajudá-lo após o acidente. Ele queria que filmassem o mesmo ser retirado para fora da janela do carro.

É possível ver Jack comentando repetidamente o estado do seu carro. As imagens mostram ele mais preocupado com o veículo do que com o amigo, que no momento estava visivelmente ferido coberto de sangue e segurando o pulso.

O Daily Mail informou que cerca de 185 mil pessoas assistiam a transmissão de Jack. O youtuber foi banido da plataforma Kick por violar as diretrizes de segurança.

Não há mais informações sobre o estado de saúde do amigo do youtuber e se ele foi alvo de alguma ação policial. Neste sábado (5), Jack compartilhou um vídeo no hospital ao lado do amigo.