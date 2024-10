Thammy, Datena, Zilu, Dudu, Cabeção: veja como foram os famosos nas urnas

Vários famosos concorreram nas eleições municipais deste domingo (6), mas muitos deles saíram decepcionados das urnas. Apesar de terem nomes conhecidos entre os eleitores, isso não se refletiu em votos, com poucas exceções que conseguiram converter a fama em quantidade de votos suficientes para serem eleitos.

O que aconteceu

Datena é o caso mais emblemático entre os famosos que concorreram nas eleições municipais de 2024. O apresentador concorreu à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB e, apesar de ser um rosto bastante conhecido, o tucano obteve menos de 2% dos votos válidos. Ele não escondeu seu desapontamento e frustração com o resultado obtido.

Situação parecida vivenciou Mauro Tramonte (Republicanos). O apresentador e atualmente deputado estadual por Minas Gerais liderou a maior parte da corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte, mas viu seus adversários abrirem vantagem e, com as urnas apuradas, o comunicador sequer foi para o segundo turno e terminou a campanha em terceiro lugar com pouco mais de 15% dos votos válidos.

Os ventos foram favoráveis para Alexandre Frota (PDT), que retorna ao Legislativo, agora como vereador eleito por Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista, Thammy Miranda (Republicanos) e Zoe Martinez (PL) também conseguiram se eleger.

No outro espectro, Alexandre Côrrea, ex-marido de Anna Hickmann, não conseguiu se eleger vereador por São Paulo. Outros famosos que concorreram a uma vaga nos legislativos municipais, mas não obtiveram êxito, foram nomes como Dudu Camargo, Babu Santana e Mário Gomes, entre outros.

Famosos eleitos em 2024

Alexandre Frota (PDT) -- eleito vereador por Cotia (SP)

eleito vereador por Cotia (SP) Thammy Miranda (Republicanos) -- eleito vereador por São Paulo (SP)

eleito vereador por São Paulo (SP) Zoe Martinez (PL) -- eleita vereadora por São Paulo (SP)

Famosos derrotados nas eleições 2024