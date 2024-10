Primeiro personagem LGBTQIA+ com selo da Mauricio de Sousa chega aos palcos

Kátia, primeira personagem LGBTQIA+ com o selo da Mauricio de Sousa Produções, chega aos palcos na peça "Tina - Respeito". A montagem, que estreou na sexta-feira (4), ficará em cartaz até o dia 3 de novembro, no Teatro das Artes, em São Paulo.

Iniciativa foi celebrada por Mauro Sousa, filho do cartunista e diretor-geral da peça, em conversa com Splash. O espetáculo é uma adaptação da graphic novel "Tina - Respeito", escrita pela quadrinista Fefê Torquato, que apresentou a personagem em 2019.

Foi a primeira vez que eu vi um projeto da Mauricio de Sousa Produções, com o selo da Mauricio de Sousa Produções, com uma personagem assumidamente LGBT. É claro que isso me deixou muito feliz. Muito feliz por ter essa representatividade.

Lakís Farias interpreta a personagem no teatro Imagem: Reprodução/Instagram/@lakis_farias

Diretor ressaltou que a diversidade humana sempre esteve presente nos projetos da MSP. A empresa tem hoje um comitê de diversidade para ampliar e fortalecer as iniciativas de forma contínua.

O trabalho de diversidade e inclusão, de equidade de gênero, e todos os eixos que a gente trabalha aqui, que são principalmente equidade de gênero, LGBT+, multiplicidade de corpos, étnico, é contínuo. Ele não tem fim. Ele é muito recente aqui dentro da MSP, se você for considerar os 60 anos da empresa. Isso não significa que a diversidade não estivesse presente nas obras do Mauricio. Sempre esteve.

'Tina - Respeito'

Isabelle Drummond é a protagonista da peça Imagem: Divulgação/Tina - Respeito

A peça teatral "Tina - Respeito", inspirada na graphic novel homônima, está em cartaz no Teatro das Artes, em São Paulo. A obra levanta questões importantes sobre a luta feminina por respeito e igualdade de gênero, abordando temas como assédio e abuso de poder.

O espetáculo marca o retorno de Isabelle Drummond aos palcos, reprisando o papel de Tina, que interpretou no filme "Turma da Mônica - Lições".

A trama gira em torno da personagem Tina, uma jornalista recém-formada que enfrenta os desafios de seu primeiro emprego, conciliando vida profissional e pessoal, e se depara com situações de assédio e abuso de poder. Mauro Sousa

A adaptação para os palcos tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância do respeito nas relações, principalmente com as mulheres, e conscientizar o público sobre a necessidade de combater a violência de gênero.

A peça conta com o apoio da ONU Mulheres, que contribuiu com a leitura do roteiro e destacou a importância da representatividade da rede de apoio feminina presente na história.

Serviço

'Tina - Respeito'

Quando: 4 de outubro a 3 de novembro de 2024

Local: Teatro das Artes (av. Rebouças 3970, Lj. 409 - São Paulo - SP)

Quanto: R$ 42 a R$ 140