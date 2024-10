Prefeitura de Manaus: Almeida (Avante) e Capitão Neto (PL) vão ao 2º turno

David Almeida (Avante) e Capitão Alberto Neto (PL) vão disputar o segundo turno nas eleições para a Prefeitura de Manaus.

O que aconteceu

Com 96% das urnas apuradas, David Almeida obteve 32,07% dos votos e Capitão Alberto Neto, 25,01%. Em terceiro lugar, ficou Amom Mandel (Cidadania), com 19,14% dos votos.

David Almeida, 55, é o atual prefeito de Manaus —seu primeiro mandato no Executivo. Antes disso, foi deputado estadual por três mandatos consecutivos.

Capitão Alberto Neto, 42, é deputado federal e militar. Foi eleito à Câmara pelo Amazonas em 2018 e reeleito em 2022. Nasceu em Fortaleza (CE), começou carreira aos 17 anos como professor e depois se tornou sargento da FAB (Força Aérea Brasileira), atuando como controlador de voo e policial militar.

Quem mais estava na disputa? Os demais candidatos foram Roberto Cidade (União Brasil), Amom Mandel (Cidadania), Marcelo Ramos (PT), Wilker Barreto (Mobiliza) e Gilberto Vasconcelos (PSTU).

Quem é David Almeida

Deputado três vezes. Nascido em 1969, foi eleito deputado estadual em 2006, 2010 e 2014. Presidiu a Assembleia Legislativa do Amazonas entre 2017 e 2018. Durante sua gestão, foi líder da base governista e presidiu diversas comissões, incluindo a de Políticas sobre Drogas e a de Constituição e Justiça (CCJ).

Foi governador interino. Em 2017, assumiu o governo do Amazonas por 149 dias depois que José Melo (extinto PROS) teve o mandato cassado por compra de votos. No ano seguinte, disputou as eleições para governador, mas ficou em terceiro lugar.

Prefeito de Manaus em 2020. Embora tenha ficado em segundo lugar no primeiro turno, conseguiu derrotar de virada Amazonino Mendes (na época, Podemos), que já havia sido prefeito da capital amazonense e governador do estado por quatro mandatos. Na véspera do segundo turno, a mãe de Almeida morreu de covid-19.

Mudanças partidárias e vida pessoal. Em 2019, ele deixou o PSB e se filiou ao Avante. No mesmo ano, também perdeu a esposa, Lúcia Melo Ferreira Almeida, devido a um câncer no fígado.

Quem é Capitão Alberto Neto

Ascensão na Polícia Militar do Amazonas. Alberto Neto ingressou na Polícia Militar do estado em 2008. Foi comandante da Cicom (Companhia Interativa Comunitária) e do Rocam (Pelotão da Ronda Ostensiva Cândido Mariano).

Entrada na política. Foi eleito deputado federal pelo Amazonas em 2018 com 107.168 votos, cerca de 6,08% dos votos válidos, quando era do partido Republicanos e recebeu apoio do então presidente Jair Bolsonaro. Em 2022, já no PL, conseguiu ser reeleito como deputado federal, recebendo 147.821 votos, a segunda maior votação do estado.

Propostas para Manaus. Em entrevista ao g1, disse que vai ampliar o número de vagas em creches na capital; aumentar o número de escolas cívico-militares; e prometeu um "choque de ordem" na cidade, focando na segurança pública e redução de assaltos no transporte coletivo. Falou em usar até mesmo um sistema de reconhecimento facial nos ônibus.

Formação acadêmica. É graduado em segurança pública (Universidade Estadual do Amazonas) e direito (Universidade Cidade de São Paulo), além de pós-graduado nas áreas de gestão pública (UEA), ciências jurídicas (UNICID) e docência no ensino superior (Universidade La Salle).

Problemas em Manaus

Pesquisa Quest mostrou que saúde e segurança são os principais problemas a serem enfrentados em Manaus, segundo eleitores entrevistados em julho de 2024. Em terceiro lugar, asfaltamento, seguido por educação e drogas.

Além disso, a cidade tem a maior expansão das áreas urbanizadas em assentamentos precários no país e lida com problemas de mobilidade urbana.