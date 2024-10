Pode ir embora? Saiba se 'Coringa: Delírio a Dois' tem cena pós-créditos

"Coringa: Delírio a Dois" já está em exibição nos cinemas, ao subir dos créditos, gera uma dúvida no público: há cena pós-créditos?

Não se preocupe! Ao acabar o filme, pode ir embora. Não há cena pós-créditos.

O longa estrelado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga acompanha o julgamento de Arthur Fleck, acusado de cinco assassinatos — sendo um deles televisionado.

A continuação do filme de 2019 tem decepcionado nas bilheterias, com uma arrecadação de US$ 10 milhões a menos do que foi projetado inicialmente.