Ministros do TSE consideram grave post de Marçal com laudo falso de Boulos

Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) consideraram grave o post feito por Pablo Marçal, do PRTB, com um prontuário médico falso dizendo que o concorrente Guilherme Boulos, do PSOL, teve um surto psicótico decorrente do uso de cocaína. Segundo ministros ouvidos em caráter reservado pela coluna, a conduta do ex-coach tem chance grande de resultar em cassação do registro de candidatura à prefeitura de São Paulo.

O caso pode ser alvo de uma AIJE (Ação de Investigação Judicial Eleitoral), que seria analisada por um juiz eleitoral de São Paulo. Eventual condenação, ou absolvição, poderia ser contestada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e, em seguida, no TSE. Como o caso deve ser analisado pela Justiça após as eleições, se condenado, e se vencer nas urnas, Marçal ficaria impedido de tomar posse no cargo.

No sábado (5), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, intimou o candidato do PRTB a prestar depoimento em 24 horas sobre o caso. Moraes tomou a decisão porque é relator do processo sobre o X. Marçal fez a postagem contra Boulos no Instagram e, depois, replicou a publicação no X. O ex-coach é investigado pela Polícia Federal por burlar a ordem judicial que tirou a rede de Elon Musk do ar.

Na decisão, Moraes apontou indício de indício de abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, com grave afronta à normalidade do pleito eleitoral. Neste domingo, questionada sobre o caso, a presidente do TSE disse que não comentaria nenhum assunto sobre qualquer candidato às eleições deste ano.