Mavie completa um ano e recebe homenagem de Bruna e Neymar: 'Minha vida'

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, completou um ano ao lado dos pais e do irmão Davi Lucca com uma festa na Arábia Saudita.

O que aconteceu

Mavie completou um ano. A filha do jogador Neymar Jr e da influenciadora Bruna Biancardi nasceu na primeira hora do dia 6 de outubro de 2023, em São Paulo. A festa de primeiro ano acontece em um resort de luxo na Arábia Saudita, cidade em que moram. Nos stories, Bruna postou fotos da filha desde o primeiro dia de vida.

Bruna postou retrospectiva no Instagram. "Hoje faz um ano que conheci o amor da minha vida. O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci! Sonhei a vida inteira em ser mãe e todos os dias você me presenteia com a minha melhor versão. Sinceramente nem lembro quem eu era antes de você chegar. Sou tão mais completa agora, com você", escreveu.

Já faz 1 ano daquele dia tão especial que você decidiu chegar antes do previsto e mostrar que dali para frente, as coisas seriam do seu jeitinho, Durante esses 365 dias juntas & grudadas eu mergulhei de corpo e alma na maternidade, e como tem sido bom e gratificante acompanhar cada passo seu, cada movimento novo, cada palavrinha, sorriso.

Bruna Biancardi

Ela também citou desafios. "Apesar de alguns momentos terem sido conturbados, difíceis e até injustos.. Eu não mudaria nada, pois nós estávamos juntas, uma pela outra, e tudo o que passamos fortaleceu ainda mais o laço que temos hoje. Você me mostrou o que realmente faz sentido e também o que não tem nenhuma importância."

Filha, Deus foi generoso demais conosco e agradeço todos os dias por ele ter nos confiado você: uma bebê tão alegre, radiante, que ilumina tudo ao redor, sorri com os olhinhos, encanta a todos e que trouxe significado para as nossas vidas.

Bruna Biancardi

Bruna falou da escolha do nome da pequena. "Quando escolhemos o seu nome, não imaginávamos o quanto ele seria perfeito pra você, e ele é! 'Mavie' = minha vida. Desejo um caminho de bençãos pra você, minha pequena. Que Deus te proteja sempre, te livre de todo o mal e que você saiba (assim como eu te falo sempre) o quanto você é amada, o quanto você foi desejada, o quanto você é valiosa e especial nas nossas vidas. Te amo, minha vida! Você é muito mais do que eu sempre sonhei."

Neymar também fez postagem para a filha. "1 ano de MAVIE. Parabéns filha, papai te ama demais", escreveu o jogador do Al-Hilal. Mavie deve ter mais uma festa, desta vez no Brasil, em novembro.