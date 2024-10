Matais: Só agora o TSE está acordando para violência política no país

A criação, por parte do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de um observatório permanente para rastrear a violência política no país dias antes das eleições municipais deste domingo (6) mostra que "só agora" o tribunal está agindo a respeito da situação, avaliou a colunista do UOL Andreza Matais.

A ministra Cármen Lúcia comentou a respeito do observatório hoje ao chegar ao Centro de Divulgação das Eleições do TSE, em Brasília, para acompanhar as eleições.

O país vem nessa escalada de violência política nas eleições. Nas últimas, a gente teve um caso de um assassinato de um partidário do presidente Lula por um partidário do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram mais de 100 casos de violência política. É de se admirar que o TSE não tenha se atentado para isso antes dessas eleições, uma vez que nas eleições de 2022 a gente teve muitos episódios de violência política. Só agora o TSE está acordando para o assunto. Antes tarde do que nunca, mas não dá para afirmar que isso é uma surpresa e que está correndo tudo bem.

Matais também avaliou que a ministra não deve falar sobre o caso específico do candidato Pablo Marçal (PRTB) e o laudo falso apresentado contra Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo, já que o futuro processo poderá chegar à instância do TSE para ser julgado.

Porém, a colunista observou que a ministra não comentou a respeito dos desafios da utilização de fake news nas campanhas;

A ministra não pode antecipar o seu julgamento com relação ao que a gente está assistindo aí com o Pablo Marçal --um documento falso contra o candidato Guilherme Boulos às vésperas da eleição --, mas acho que ela também perdeu a oportunidade de falar um pouco genericamente sobre a utilização de fake news para candidatos na campanha, de inteligência artificial, para simular que um candidato é o que não é. Ela tem essa responsabilidade.

