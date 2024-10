Marçal diz que postam no X dele de Portugal: 'Eu não desafiaria o STF'

Do UOL, em São Paulo

Pablo Marçal (PRTB) foi o último candidato a prefeito de São Paulo a votar neste domingo (6) de primeiro turno. Ele chegou faltando 5 minutos para o fechamento das urnas. Na saída, ele criticou a cobertura da imprensa da corrida eleitoral paulistana e disse que quem posta no X para ele é uma pessoa de Portugal.

O que aconteceu

Descalço, o candidato do PRTB chegou para votar às 16h55 em uma escola de Moema, na zona sul de São Paulo. O local, pequeno, estava abarrotado de jornalistas e apoiadores do candidato. Na saída, ele conversou com a imprensa presente e criticou a cobertura da corrida eleitoral.

Decidi vir nesses últimos minutos pra falar que os últimos vão ser os primeiros.

Na sexta-feira, Marçal divulgou nas redes sociais um laudo falso que dizia que Boulos teve um surto psicótico grave por uso de cocaína. A Justiça suspendeu o perfil do ex-coach e o ministro do STF Alexandre de Moraes o intimou a prestar depoimento por postar no X.

Vim descalço também, inclusive pra mostrar meu sentimento de como foi a perseguição nessa campanha eleitoral. Um candidato ficar sem o seu único meio de comunicação [se referindo aos perfis no Instagram], faltando poucas horas, uma decisão completamente desproporcional.

Como diz um amigo meu, Gusttavo Lima, se o Marçal não ganhar, é rolo. Alguma coisa errada aconteceu. Eu fui uma vítima, mas não sou vitimista.

Aos jornalistas, Marçal disse que não foi intimado pelo Supremo ainda e afirmou que está muito desgostoso com a cobertura ao longo da campanha.

Sobre o laudo falso, ironicamente parabenizou a Polícia Civil de São Paulo por "trabalhar aos fins de semana" —a perícia já atestou que o documento foi forjado— e emendou que "a cadeirada do Datena nunca foi investigada".

Segundo o candidato, quem posta no X dele é uma pessoa de Portugal, e disse que que não desafiaria o STF: "O que tenho a ganhar com isso?"

O seguinte, o que o Alexandre falou, apesar de eu nem ter sido intimado pessoalmente, tem uma pessoa nossa de Portugal que posta. O que eu ia ganhar afrontando o STF? Zero. Não fiz uma postagem, o X pra mim não tem relevância nenhuma.

Último dia de campanha é dominado por declarações sobre o laudo falso. Durante caminhada, Marçal disse que recebeu e "só publicou" o laudo em suas redes. A Polícia Civil de São Paulo já atestou que o documento foi forjado.

Marçal disse não ter "nenhuma ligação com o laudo", e que não se arrepende de publicá-lo.

O ex-coach corre grande risco de perder o mandato caso seja eleito prefeito de São Paulo em 2024 e ainda ficar impedido de se candidatar a um cargo nas eleições de 2026 —como a Presidência da República, por exemplo—, por questões judiciais.