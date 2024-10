Mais de 220 eleitores e 22 candidatos foram presos por crimes eleitorais

As forças de segurança já prenderam 222 eleitores e 22 candidatos por crimes eleitorais neste domingo (6). Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça.

O que aconteceu

222 eleitores foram presos. Foram 25 no Rio de Janeiro e 24 em Roraima, estados com mais prisões. As detenções no Rio ocorreram quando policiais federais capturaram o grupo em um imóvel usado por um candidato a prefeito para efetivar a compra de votos em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola e R$ 63 mil em espécie.

Em Roraima, dois candidatos a vereador foram presos por corrupção eleitoral. Um deles estava armado em ação que apreendeu R$ 80 mil e documentos com lista de possíveis eleitores. Em outra ação que prendeu uma candidata a vereadora, agentes confiscaram R$ 7.400, uma arma, munições e equipamentos eletrônicos. Ambos os casos ocorreram na capital Boa Vista.

Segundo o Ministério da Justiça, 22 candidatos foram presos. As prisões ocorreram na Paraíba (3), no Paraná (6), em Mato Grosso do Sul (5) e no Maranhão (2). Os demais candidatos foram presos no Amazonas (1), Amapá (1), Rio Grande do Norte (1) e Roraima (1). Além disso, 740 eleitores e 140 candidatos chegaram a ser conduzidos pelas forças de segurança, mas não foram presos.

Foram 804 casos de boca de urna, o crime mais comum. Compra de votos (202) e propaganda irregular (213) vêm logo atrás.

Já foram apreendidos R$ 463.930 só neste domingo, de acordo com o Ministério da Justiça. A maior parte do dinheiro (R$ 99.836) foi apreendida em Roraima.

Combustível, cestas básicas e "derramamento de santinhos"

PF investiga distribuição irregular de combustível no Ceará. Agentes cumpriram neste sábado (5) 12 mandados de busca e apreensão na capital Fortaleza e em Paracuru em investigação de crimes como corrupção eleitoral, compra de votos e abuso de poder econômico nas eleições. Apuração do caso teve início após apreensão de R$ 150 mil em espécie, lista de eleitores e prisão de dois homens por lavagem de dinheiro no dia 23 de setembro.

Dinheiro e cestas básicas encontrados em veículo no Amazonas. Material foi achado em blitz da PM com dois parentes de uma candidata a vereadora na capital Manaus. Com eles, os agentes também apreenderam galões de combustíveis, fogos de artifício, dinheiro em espécie e documentos indicando o contato com lideranças políticas para indicação de distribuição do material apreendido. A apreensão deu origem ao cumprimento de três mandados de busca e apreensão neste sábado (5).

"Derramamento de santinhos" próximo aos principais colégios eleitorais de Rondonópolis (MT). Os quatro flagrantes foram feitos pela PF entre a madrugada e a manhã deste domingo em uma ronda para coibir crimes eleitorais.

Ação em terras indígenas. A PF identificou neste domingo o transporte irregular de eleitores na terra indígena Tekoha Yatamarã, em Diamante D'Oeste (PR). Em Itaipava do Grajaú (MA), agentes desbloquearam a estrada de acesso à aldeia Juruá, onde há duas seções. A PF ainda faz operação em seção na Aldeia Indígena Waiãpi, em Pedra Branca do Amapari (AP) para garantir transparência das eleições no local.

Três homens foram presos em Guaratinga (BA). De acordo com a Polícia Militar, três pistolas falsas foram apreendidas com eles. Os PMs receberam a denúncia de que o grupo estaria ameaçando e coagindo eleitores perto de uma seção eleitoral situada na Avenida Brasil. Os indivíduos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia que atende à região.

Retenção ilegal de caderno de votação no RJ

MP cumpriu mandado de busca e apreensão contra presidente de seção eleitoral de Copacabana, zona sul do Rio. Segundo a Promotoria, ela reteve ilegalmente o caderno de votação de eleitores e outros materiais que seriam utilizados nas eleições municipais, como crachás, carimbo, bloco de requerimento de Justiça Eleitoral e ata da mesa receptora. Agentes também encontraram maconha no local.

Presidente da seção e material apreendido foram encaminhados para a delegacia da PF no Rio. Segundo a Promotoria Eleitoral, ela vai responder pelo artigo 340 do Código Eleitoral, cuja pena prevista é de até três anos de prisão e multa.

Zona Eleitoral ganhou novo caderno e o pleito foi regularizado, segundo o MP. Contudo, houve atraso de duas horas na votação na seção.