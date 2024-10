Mãe de MC Ryan se pronuncia sobre vídeo de agressão: 'Todo mundo briga'

Camyla Santana, mãe de MC Ryan, rebateu as críticas ao filho. Um vídeo mostra o cantor agredindo Giovanna Roque.

Vamos parar que já está ficando feio. Está ficando chato. Aqui não tem nenhum agressor. Aqui não tem mulher nenhuma que gosta de apanhar. Depois disso tudo teve separação, e eu tenho prova de tudo o que eu estou falando. Camyla

Influenciadora digital ressaltou que foi uma briga de casal. "A realidade é que todo mundo briga com seus maridos, todo mundo se separa, todo mundo acha que tem que dar uma oportunidade e volta no seu relacionamento."

Desculpem o desabafo de uma mãe. Eu não estava nem conseguindo levantar da cama. Quem me conhece sabe que eu sou certo e que o Ryan já tinha sido corrigido.

O caso

Giovanna Roque e MC Ryan Imagem: Reprodução/Instagram @giroquue

Vídeo mostra o cantor agredindo a ex-namorada, Giovanna Roque, com um chute. A jovem de 25 anos é mãe de Zoe, de nove meses, fruto do relacionamento. Ela havia anunciado o término da relação no dia 12 de setembro.

Namoro durou pouco mais de um ano, entre términos e reconciliações. A agressão teria ocorrido em abril, na casa do funkeiro, quando a filha do casal tinha três meses.

Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe da Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que verão esse vídeo. Eu não fui um cara leal à minha família, ao meu relacionamento e dei brecha para que acontecessem certos tipos de coisas que fugissem do meu controle e do da minha companheira. MC Ryan

Giovanna saiu em defesa de Ryan, também em um vídeo publicado no Instagram. "O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é. Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça, fiquei muito nervosa".