Madonna lamenta morte do irmão mais novo: 'Fiz o melhor para mantê-lo vivo'

Madonna publicou homenagem ao irmão caçula Christopher Ciccone, que morreu aos 63 anos neste fim de semana.

O que aconteceu

Christopher morreu por complicações de um câncer, informou o site TMZ. Conforme a publicação, Madonna já tinha perdido a madrasta, Joan Ciccone, há um mês. Ela também enfrentava um câncer.

Madonna homenageou Christopher com uma sequência de fotos no Instagram e escreveu sobre ele: "O meu irmão Christopher desapareceu. Ele foi o humano mais próximo de mim por tanto tempo. É difícil explicar nossa ligação. Mas isso nasceu de um entendimento de que éramos diferentes e a sociedade iria nos dificultar por não seguir o status quo".

Morre Christopher Ciccone, irmão mais novo da cantora Madonna Imagem: Mike Marsland/WireImage

A cantora também lembrou da infância dos dois: "Nós tomamos as mãos uns dos outros e dançamos através da loucura da nossa infância. Na verdade, a dança era uma espécie de supercola que nos mantinha juntos. Descobrir a dança na nossa pequena cidade do Midwest me salvou e então meu irmão veio junto, e isso o salvou também".

Madonna também falou da sexualidade de Christopher: "Meu professor de balé, também chamado Christopher, criou um espaço seguro para o meu irmão ser gay, uma palavra que não foi falada ou mesmo sussurrada onde vivíamos. Quando finalmente tive a coragem de ir para Nova York para me tornar uma dançarina. Meu irmão seguiu".

Novamente nos pegamos de mãos, e dançamos através da loucura de Nova York!. Nós devoramos a Arte, a Música e o Cinema como animais famintos. Estávamos no epicentro de todas essas coisas explodindo. Nós dançávamos através da loucura da epidemia de AIDS. Nós fomos a funerais e choramos. E nós fomos dançar. Madonna sobre o irmão mais novo

Madonna contou que os dois dançaram juntos no início da carreira, até que Christopher se tornou o diretor criativo de muitas das turnês da cantora: "Quando se tratava de bom gosto, meu irmão era o Papa, e você tinha que beijar o anel para obter sua bênção. Nós desafiamos a Igreja Católica Romana. A polícia, a maioria moralista e todas as figuras de autoridade que se meteram no caminho da liberdade artística".

Madonna elogiou o gosto impecável do caçula, com "uma língua afiada" que ele usou até contra ela: "Mas eu sempre o perdoei", ressaltou.

Apesar disso, os dois enfrentaram momento de afastamento. Eles só voltaram a se falar com a descoberta do câncer: "Os últimos anos não foram fáceis. Nós não falamos por algum tempo, mas quando meu irmão ficou doente encontramos o caminho de volta um para o outro".