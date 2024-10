João Campos é reeleito no Recife com folga e mantém hegemonia do PSB

Como mostravam as pesquisas, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), superou os rivais e foi reeleito com folga para mais quatro anos de mandato na capital pernambucana.

Com 71,96% das seções totalizadas, João Campos é reeleito prefeito, com 77,43% dos votos válidos.

O que aconteceu

Clã tradicional venceu. João Campos, 30, é filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB). Com a vitória deste domingo (6), mantém o poder da família no estado. O seu bisavô, Miguel Arraes, foi prefeito do Recife entre 1960 e 1963, além de ter sido governador do estado.

Diferente de quatro anos atrás. A eleição de 2024 foi bem mais tranquila para Campos do que a primeira, em 2020. Naquele ano, ele disputou o segundo turno contra a prima Marília Arraes (ex-PT e hoje no Solidariedade), com quem trocou farpas durante a campanha.

Super-chapa. Este ano, Campos teve o apoio da prima, do PT e de outros 11 partidos, de diferentes espectros políticos. A forma como conseguiu costurar um amplo arco de alianças lembrou o pai na eleição para o governo do estado, em 2010. Naquela ocasião, 15 siglas apoiaram Eduardo Campos, na chamada Frente Popular.

Concorrentes de 2024. João Campos teve como principais rivais os candidatos Daniel Coelho (PSD), aliado da governadora de Pernambuco Raquel Lyra (PSDB); o bolsonarista Gilson Machado Neto (PL) e Dani Portela (PSOL).

Será que ele cumpre? A questão agora é saber se Campos cumprirá integralmente o novo mandato, já que o nome dele é dado como certo para a disputa ao governo do estado, em 2026, contra a governadora Raquel Lyra.

Deixou dúvida. Durante a campanha de 2024, ele foi questionado diversas vezes sobre a intenção de concluir o mandato. Nunca respondeu concretamente. Durante a sabatina do UOL, Campos disse estar focado apenas na campanha e na cidade do Recife.

Grande popularidade digital. João Campos foi atacado várias vezes pelos oponentes durante a campanha. Segundo os adversários, ele seria "prefeito de TikTok", em referência ao uso ativo das redes sociais. O prefeito rebate e diz que esta é uma forma de se comunicar com a população.

Ação de marketing. No carnaval de 2024, ele platinou o cabelo e conseguiu extrapolar a divisa pernambucana com a ação de marketing. O próprio UOL, por exemplo, apontou as madeixas do prefeito como "hit da folia" no Recife. Ele explicou a ação como uma forma de divulgar e valorizar a periferia.

Passado político recente. Em 2018, João Campos foi eleito para a Câmara dos Deputados e ficou no cargo por dois anos. Lá conheceu a atual namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PDT), que foi candidata —derrotada— à Prefeitura de São Paulo.