'Ih, votei na Tabata', brinca Datena após deixar local de votação

José Luiz Datena (PSDB) votou em São Paulo ao lado de José Aníbal, candidato a vice e presidente do PSDB, na manhã deste domingo (6). Após confirmar os votos, ele brincou: "Ih, votei na Tabata!".

O que aconteceu

O candidato à Prefeitura de São Paulo chegou às 11h para votar no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo. Ele estava acompanhado de assessores. "Vou tirar 20 dias de férias. Não seria ético voltar à televisão antes do segundo turno, posso influenciar e prejudicar de alguma forma a emissora em que trabalho", declarou.

Datena brincou sobre não lembrar o número do partido. Enquanto estava na cabina de votação, perguntou ao vice: "Zé, qual o número do partido mesmo?", ao que Zé Aníbal respondeu: "54", tirando risos de quem estava acompanhando o voto do apresentador. Após votar, ele brincou: "Ih, votei na Tabata!".

Fãs aguardavam o apresentador na porta do colégio, nos corredores e até com flores. Durante coletiva de imprensa após votar, ele disse que se arrependeu "de levar a campanha até o fim". Sem demonstrar esperança com a disputa o segundo turno, ele não deixou claro se continuará no partido tucano após o resultado. "Minha parceria é com José Aníbal, que tá aqui do meu lado", disse ele.

Candidatos em São Paulo que já votaram

Às 9h, Guilherme Boulos (PSOL) votou com a família no CEU Campo Limpo, na zona sul. Também o acompanharam a candidata a vice, Marta Suplicy, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Depois, o candidato foi até o Jardim Paulistano, onde vota Marta. Por volta das 11h30, Boulos acompanhou a avó, Dona Cida, no local de votação dela, na Avenida Paulista.

Às 11h30, a candidata Marina Helena votou com a filha na Escola de Educação Municipal Infantil Tide Setubal, no Itaim Bibi.

Pablo Marçal (PRTB) deve votar às 16h no Centro Educacional Brandão, em Indianópolis, informou a campanha dele.