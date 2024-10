Humorista francês capota carro em SP e agradece socorro: 'Perto do fim'

O humorista francês Paul Cabannes, que mora no Brasil desde 2015, sofreu um acidente na Rodovia dos Bandeirantes por volta das 00h30 de hoje, depois de fazer um show em Jundiaí (SP).

O que aconteceu

Carro em que Paul Cabannes estava capotou. O humorista falou sobre a colisão no seu Instagram. "Um motorista louco bateu na gente por trás numa velocidade de mais de 200 km/h. Nosso carro bateu na barreira e capotou várias vezes, na velocidade que era a nossa, uns 110 km/h."

Eu só lembro da pancada fortíssima, vidros explodindo, e em seguida acordar contra uma barreira de segurança. Tinha uma amnésia de alguns minutos. O pessoal que nos socorreu comentou que, pela maneira como o carro bateu, se nosso carro não fosse blindado, teríamos morrido.

Paul Cabannes

O humorista disse que um veículo atingiu a traseira do carro e que capotou várias vezes Imagem: Reprodução/Instagram

Veículo blindado teria salvado sua vida. "Nos shows, a minha produção disponibiliza, na maioria das vezes, um carro blindado. É isso que salvou nossa vida. Fomos todos para o hospital e todos saíram com saúde boa", completou ele.

Paul estava com mais três pessoas no carro. "A minha filha está bem, os dois motoristas também, e a amiga da minha filha também, embora estejam em estado de choque. Eu agradeço muito a todos que nos socorreram na estrada e ao pessoal do hospital pelo atendimento rápido. Também ao destino, pois passamos perto do fim."