Sem ocorrências graves, TRE-SP substitui 595 urnas no 1º turno

O TRE-SP (Tribunal Regional de São Paulo) informou às 17h30h deste domingo (6) que 595 urnas foram substituídas no Estado de São Paulo durante todo o dia de votação do primeiro turno.

Ao todo, foram 10.976 locais de votação em 645 municípios, com 393 cartórios eleitorais.

O que aconteceu

Das 103.021 urnas utilizadas durante as eleições deste domingo no estado paulista, 595 tiveram que ser substituídas.

No interior, 443 urnas precisaram ser trocadas. Foram 76.468 equipamentos disponíveis para votação nessas regiões.

Na capital paulista, 152 urnas foram trocadas. O número total de urnas disponíveis em São Paulo foi de 26.553.

Após o balanço geral, calcula-se que foram substituídas 0,58% do total de urnas disponíveis. Nesta eleição, estiveram cerca de 114 mil aparelhos aptos pelo TRE-SP entre urnas em uso e reservas para votação.

À imprensa, o desembargador Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP, disse que eleições "foram em ordem". Às 17h20 deste domingo, ele afirmou que não foram registradas ocorrências graves nas seções no estado de São Paulo e que as trocas de urnas foram pontuais.

Foi tudo dentro da normalidade. Não houve confusão, não houve atrito. Houve distribuição de santinhos, emporcalharam as ruas, as pessoas, infelizmente, ainda agem assim. Mas tudo ocorreu dentro do esperado, até melhor do esperado.

Silmar Fernandes, presidente do TRE-SP

Votos não foram perdidos

A motivação para as substituições das urnas variaram, mas os votos registrados nas máquinas com problemas técnicos não foram perdidos, segundo o TRE-SP. Durante os casos de falhas, profissionais do órgão se dirigiram até as seções e realizaram a troca imediata das urnas.

Ainda de acordo com o TRE-SP, o tempo médio de votação do paulista foi de 23 segundos. A média de permanência do eleitor dentro da seção eleitoral, de um minuto.