Anivaldo Luiz da Silva, conhecido como Lobão (Solidariedade), candidato à Prefeitura de Maceió (AL), errou o local de votação por duas vezes, neste domingo (6). Nas redes sociais, o político alegou que a confusão ocorreu devido ao "intenso ritmo da campanha eleitoral".

O que aconteceu

Candidato conseguiu encontrar a sua seção eleitoral após ajuda de mesários que trabalhavam durante as eleições. "Descobrimos na prática [que o local estava errado]. Faz parte, faz parte. Eu estou indo agora para o local correto fazer a nossa parte, nessa festa da democracia", ressaltou ele, em entrevista à TV Gazeta.

Nas redes sociais, Lobão justificou o erro dizendo que não ficou atento à mudança de local. "O candidato sempre votou na sessão previamente marcada e divulgada à imprensa. No entanto, ele só deu conta da mudança do local de votação ao chegar ao local, onde havia uma indicação na parede. A própria equipe de organização também não tinha claro sobre qual era a nova sessão, que passou de 27 para 76."

Devido ao intenso ritmo da campanha eleitoral, o candidato não está atento à mudança do local de votação, um erro que, vale Destaca-se,ocorrendo com centenas de milhares de manifestantes em todo o Brasil. Esta situação não é exclusiva de Lobão, mas sim um reflexo das dificuldades enfrentadas por muitos cidadãos durante o processo eleitoral.

Lobão, no Instagram

Cantor, ex-ator de filmes pornô e líder comunitário, Lobão entrou para a política em 2004, quando se filiou ao PSB. A primeira candidatura veio seis anos depois, ao tentar, sem sucesso, uma vaga na Assembleia Legislativa de Alagoas. Candidato a vereador em 2012, acabou suplente. O mesmo aconteceu quando tentou ser eleito deputado estadual, em 2014.

Como candidato pelo PR, foi o vereador mais votado de Maceió em 2016. Em 2022, foi eleito suplente de deputado estadual, tendo assumido por seis meses o cargo quando o então deputado Paulo Dantas (MDB) foi eleito governador-tampão —quando o mandato é válido apenas pelo período que falta para concluir o do antecessor.

Pesquisa Quaest aponta reeleição de João Henrique Caldas, o JHC (PL). Ele aparece no levantamento com 77% das intenções de votos válidos. Rafael Brito (MDB) é o segundo colocado, com 16%, e Lobão, o terceiro, com 4%.