Candidato a vereador em Goiânia, irmão de Marçal decepciona coligação

Do UOL, em Goiânia (GO)

Hudson Marçal, candidato a vereador pelo PL em Goiânia, não conseguiu surfar na onda do irmão caçula, Pablo Marçal, que concorre à Prefeitura de São Paulo.

O sentimento entre aqueles que o viam como puxador de votos é de decepção.

Hudson é um dos candidatos da coligação "Goiânia acima de tudo", composta por PL e Novo. O UOL apurou que, nos bastidores do grupo, ele é visto com um "genérico" do irmão, "mas de pior qualidade".

Hudson e Pablo são irmãos por parte de pai, um pastor evangélico chamado Wilson Marçal e que trabalhou no gabinete do deputado estadual Álvaro Peixoto (PL) no início dos anos 1990.

Hudson tem 2.179 seguidores no Instagram, plataforma na qual se apresenta como criador de conteúdo digital, empreendedor e "irmão do Pablo Marçal".

"Sou uma referência para o Pablo em questão de experiência e conhecimento", disse Hudson ao UOL.

No perfil, ele não menciona que é pastor da Impactados, igreja fundada em 2015.

Uma fiel disse ao UOL que o viu somente uma vez na igreja, apresentado como visitante.

"É mentira", ele afirmou, ao ser questionado pela reportagem. "Sou muito conhecido, sou pastor".

"Por que vocês foram me investigar na minha igreja?", completou.

Mesmo slogan

Nos vídeos gravados para a campanha na TV, Hudson também faz alusão ao irmão famoso, mas a estratégia aparentemente não teve sucesso.

Na véspera da eleição, as ruas de Goiânia estavam tomadas por banners, bandeiras e outros materiais de campanha de candidatos a vereador.

A reportagem do UOL percorreu pela manhã as principais regiões da cidade e não encontrou nenhum apoiador ou propaganda de Hudson, que adotou o slogan "Faz o M" de Pablo.

Na semana passada, Hudson havia feito um post no Instagram convocando seus apoiadores para um adesivaço.

A publicação teve 35 curtidas e quatro comentários, sendo um do próprio candidato: "Vá no adesivaço te esperamos lá (sic)".

Ele disse que está confiante na vitória nas urnas.

Foto com Bolsonaro

O PL tem um único vereador em Goiânia, William Veloso, que concorre à reeleição.

Ele tem 17,3 mil seguidores no Instagram e foi eleito em 2020 com 1972 votos, sendo o quarto vereador com menos votos (de um total de 35 parlamentares).

Do mesmo partido de Bolsonaro, Hudson mantém fotos da família do ex-presidente nas redes, mas apagou uma imagem em que aparecia ao lado de Eduardo Bolsonaro, deputado federal por SP, desafeto de seu irmão Pablo.

"Qual é o problema de ter foto do Bolsonaro? Sou do partido dele", disse. Ele afirmou, no entanto, que não teve apoio do ex-presidente. Também disse não lembrar se postou e apagou a foto com Eduardo.

Aos 53 anos, Hudson não se parece fisicamente com Pablo: tem cabelos e barba grisalhos, corpo franzino, usa óculos e se veste com despojamento.

Outra diferença é a conta bancária. O primogênito declarou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 297 mil, contra R$ 169,5 milhões do caçula.

O único imóvel que consta da declaração de Hudson é uma casa no Parque Atheneu, conjunto habitacional de Goiânia.

"É muito difícil ser igual ao Pablo, que fez muita riqueza em pouco tempo", disse ao UOL uma liderança da coligação "Goiânia acima de tudo".

Hudson não é o único Marçal que tenta sucesso nas urnas de Goiás na esteira da popularidade de Pablo.

Edson Marçal, 71, tio dos dois (é irmão de Wilson, o pai), é candidato a vereador em Mozarlândia, cidade de 16 mil habitantes no noroeste do estado.