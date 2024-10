'Me apaixonei pelo homem do globo da morte e fui embora com o circo'

A história de Moana Nara, 26, e Luiz Victor, 24, é daquelas que você olha e pensa: tinha que acontecer. Para eles, amor à primeira vista é real, mesmo que num primeiro momento as circunstâncias digam o contrário.

Em agosto de 2022, ela estava passando uma temporada com a família em Uberlândia (MG), depois de quatro anos morando na Bélgica. A ideia era só organizar alguns documentos e voltar para a Europa.

Na época, ainda era casada, mas estava prestes a se divorciar. No dia em que decidiu que ia se separar, acompanhou a irmã a um espetáculo do Circo Khronos, que passava pela cidade.

Já na entrada, deu de cara com Luiz, que além de se apresentar no show acrobático conhecido como "globo da morte", exerce outras funções, como na bilheteria e vendendo quitutes nos intervalos.

"Ali, já tinha achado ele bonito", conta Moana a Universa. Quando viu que era ele um dos motociclistas do globo, se apaixonou.

No intervalo do espetáculo, Luiz passou na plateia vendendo churros e foi chamado pela irmã de Moana. O interesse, porém, era saber se ele namorava. E sim. "Foi a primeira vez que fiquei triste por saber que alguém tinha um relacionamento."

Mesmo sabendo que não haveria chance, aquele sentimento ficou no coração de Moana, inexplicável. Duas semanas depois, ela voltou ao circo a pedido do irmão de 10 anos que queria aproveitar a temporada.

Moana e Luiz: eles se casaram e hoje moram no circo Imagem: Arquivo pessoal

Luiz lembrou dela de imediato e, coincidência ou não, ele tinha terminado o relacionamento naquele intervalo de tempo.

Foi intenso, uma paixão à primeira vista. Quando reconheci ela, pedi para um amigo meu, palhaço, pegar o telefone dela.

Luiz Victor

Tímido, diz que nunca teve coragem de dar o primeiro passo, mas o cupido deu conta do recado. Logo marcaram de se encontrar e se viram todos os dias dali em diante, enquanto o circo permaneceu em Uberlândia.

Rápido e intenso

Mesmo apaixonada, Moana tinha dúvidas. O circo iria embora, a relação seria passageira, ela pensava. Mas Luiz fez questão que não fosse. De outra cidade, ele mandava mensagens e se fazia presente.

Durante a mudança do circo para Franca, em São Paulo, ele terminava de trabalhar às 18 horas, tomava banho e ia para Uberlândia para jantar e dormir com a amada. Uma viagem de mais de três horas de carro, por 230 km. No outro dia às 5 horas já voltava para a cidade paulista. E foi assim por duas semanas.

Moana também fez seu esforço. Começou a viajar para assistir aos espetáculos do globista nos finais de semana, e ele sempre a levava de volta para casa. Depois, ela passou a ficar mais tempo no circo: uma semana, um mês inteiro.

Na base onde os artistas circenses ficam, cada um tem seu trailer, então eles mantinham a privacidade do casal, que já tinha tornado o namoro público depois de especulações. Luiz também já tinha pedido para Moana se mudar para o circo, mas o receio ainda existia.

Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, tinha ficado quatro anos longe da família. Foi muito confuso, porque eu gostava dele, queria ficar com ele, mas não queria largar minha família de novo.

Moana Nara

Maitê nasceu três dias antes do casal completar um ano de paixão Imagem: Arquivo pessoal

Além disso, se perguntava como iria trabalhar, já que não era artista —antes, trabalhava no ramo da estética. Mas as dúvidas acabaram quando eles se descobriram grávidos em dezembro de 2022.

Mudança de vida

Para ganhar dinheiro, Moana começou a fazer os cílios das mulheres que trabalham no circo. Depois, entrou para o time de bailados, que são as apresentações de dança que abrem o espetáculo e antecedem alguns números no picadeiro.

"Fui embora com o circo", resumiu Moana, em vídeos nas redes sociais.

Maitê nasceu em 13 de agosto do ano passado, três dias antes de os pais completarem um ano da primeira vez que se viram.

"Eu nunca tinha vivido algo assim antes. É algo emocionante começar a trabalhar no circo, viver a vida dele", comenta Moana, que agora "mora" no circo com o amado e a filha.

Moana e Luiz se casaram e vivem juntos, no circo Imagem: Arquivo pessoal

"Quem está mudando a vida completamente é ela, mas, para mim, dos relacionamentos que tive antes, com ela é diferente, é tudo novo. Acho que era pra ser", diz Luiz.

No primeiro semestre de 2025, o Circo Khrono fará a mesma rota de quando o casal se conheceu. Vão relembrar a história com nostalgia, mas agora com o fruto da relação.