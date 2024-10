'E a rampa?', 'andada boa': idosos sofrem com mudança de local de votação

Alguns eleitores que votaram nas Faculdades Oswaldo Cruz em 2022, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, não sabiam onde votar nas eleições de 2024.

Pessoas ouvidas pelo UOL reclamaram da falta de informação sobre as mudanças no local de votação na terceira zona eleitoral —Santa Ifigênia— e da confusão para encontrá-lo, o que impediu que alguns eleitores conseguissem chegar até a urna neste domingo (6).

O que aconteceu

José Hilton foi votar de metrô e a falta de acessibilidade começou no trajeto. "No metrô Marechal, onde desci, já não tinha elevador, estava quebrado", contou. Com uma das pernas recém-amputadas, o idoso conseguiu sair da estação com a ajuda das escadas rolantes, mas na Faculdade Oswaldo Cruz nem isso tinha, completou.

Na faculdade você não tem uma rampa, um elevador? Será que não tem PcD aqui? Hoje em dia a acessibilidade é obrigatória. José Hilton

Ele subiu devagar, apoiado em duas muletas e no corrimão. "Sempre votei aqui, mas mudaram o número da minha seção", afirmou. Em 2026 ele votará no mesmo lugar.

Eleitores ouvidos pela reportagem afirmaram que não foram avisados que a zona eleitoral mudou de local. Um exemplo disso foi o candidato a vice-prefeito na chapa de Datena, José Aníbal (PSDB). Ele tem 77 anos e há 40 votava no mesmo local. "Uma confusão", contou enquanto acompanhava o voto do apresentador. "Filas enormes, me mandaram para três lugares diferentes. Demorei 50 minutos para saber onde votaria". Ao UOL, o TRE-SP afirmou que a mudança nos locais de votação foram divulgadas no site do órgão e enviada à imprensa.

Rose Rosa de Oliveira foi com a mãe de 74 anos votar. Ela andou alguns quarteirões para encontrar as zonas eleitorais das duas. Depois disso, decidiu ficar em frente à faculdade, orientando quem chegava para votar e estava tão perdido quanto elas. "O [colégio] Alarico estava caindo aos pedaços, muitos alunos fizeram manifestações na época, o estado precisou fechar a escola. Quem votava lá foi transferido para cá", explica a eleitora. "Essa situação demorou muito tempo para ser resolvida. E agora que terminou a reforma as pessoas estão voltando a votar lá, sem saber."

Uma voluntária que estava no local orientou alguns eleitores confusos a consultar informações no aplicativo E-Título. Idosos chegaram a reclamar da necessidade de usar o sistema para votar. Alguns ainda completaram que estavam sem memória no telefone. "Aqui é um bairro com número elevado de idosos. Não dá para ficar cobrando que a pessoa use o E-Título. Eu não tenho, o meu é do antigo", disse Rose Rosa.

Não tem elevador na entrada, só lá dentro. O que tem de senhorinhas com dificuldades de locomoção, que tiveram que subir ou descer escada... Com essa dificuldade nem todo mundo consegue votar.

Rose Rosa de Oliveira

Jace Mary também ficou perdida. Ela tentou encontrar a sala votação nos banners fixados no gradil da faculdade, mas não conseguiu descobrir o seu local exato. Ela foi uma das pessoas que dependeu da ajuda de Rose Rosa. "Minha seção era lá [no colégio Dr. Alarico Silveira], agora tem três anos que mudou para cá. Pelo visto voltou para lá", disse, confusa. "São quatro quadras de diferença, uma andada boa."

Jace Mary precisou da ajuda de Rose Rosa para identificar local de votação e descobriu que teria que andar quarto quadras para votar Imagem: Laila Nery/UOL

O outro lado

O TRE-SP informou ao UOL que cerca de 5 mil eleitores que votaram nas Faculdades Oswaldo Cruz em 2022 foram transferidos para a Escola Estadual Doutor Alarico Silveira, situada no mesmo bairro. Na época, a instituição de ensino superior estava em reforma. Ela foi reativada para o primeiro turno deste domingo com 18 seções eleitorais.

"Em razão das mudanças, que ocorrem em regra quando há obras nos locais de votação, a Justiça Eleitoral tem feito ampla divulgação para que as eleitoras e eleitores pesquisem seu local de votação com antecedência por meio do site do TRE-SP, do TSE, do e-Título ou do telefone 148", afirmou em nota.

Questionado sobre as reclamações ouvidas pela reportagem, o órgão argumentou que o prazo de transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade se encerrou em 8 de maio. A mudança temporária poderia ter sido solicitada até 22 de agosto. "Quem não fez a transferência para uma seção acessível poderá fazer a solicitação a partir de 5 de novembro, data de reabertura do cadastro eleitoral, na página de Autoatendimento da Justiça Eleitoral ou de forma presencial, nos cartórios", explicou.

"A Justiça Eleitoral ainda está distribuindo um formulário de identificação de eleitores e eleitoras com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais de votação. O formulário busca auxiliar a Justiça Eleitoral na adequação dos locais de votação para as eleições futuras e reduzir as barreiras físicas e arquitetônicas que dificultem o exercício do voto", completou o TRE-SP.