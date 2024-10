Você percebeu? Entenda o polêmico final de 'Coringa: Delírio a Dois'

"Coringa: Delírio a Dois" continua a história do famoso personagem da DC e, protagonizado por Joaquin Phoenix e Lady Gaga, criou discussão com o seu polêmico final.

No filme, acompanhamos o julgamento de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) pela morte de cinco pessoas — ao todo, são seis, mas as autoridades não sabem ainda que ele foi o responsável pela morte da própria mãe. No decorrer do filme, vemos as tentativas da advogada do protagonista de convencer o júri de que ele não pode ser julgado como uma pessoa sã, e usa diversos artifícios para mostrar que ele sofre de distúrbios de personalidade.

Após "coringar" e demitir a advogada, Arthur Fleck resolve representar a si no tribunal, o que não dá certo. Lee (Lady Gaga) o apoia e acredita que ele é o responsável por uma grande revolução.

No entanto, o protagonista resolve desabafar com os jurados e, além de confessar o assassinato da mãe, diz não existir o Coringa: apenas Arthur Fleck. Desta maneira, ele descredibiliza toda a teoria montada pela advogada.

Ao escutar o discurso desmotivador do protagonista, Lee vai embora e o deixa — afinal, ela era apaixonada pelo Coringa, não pelo Arthur Fleck. Arthur escuta a sentença sozinho: condenado culpado por todos os homicídios.

Uma explosão misteriosa acontece e transforma o tribunal em ruínas. Arthur aproveita, foge, e encontra Lee na famosa escada na qual dança no primeiro filme.

Ela termina com ele definitivamente e diz que tudo que viveram foi uma fantasia. Desolado, o protagonista é preso pela polícia e volta para a prisão Arkham para cumprir sua pena, agora como culpado pelas mortes.

Na sequência final, Arthur Fleck recebe uma visita — que nunca é revelada de quem é — e é atacado por outro detento (Theodore Martello) no caminho. O seu algoz deixa claro ser um psicopata que admirava o Coringa e ficou decepcionado ao ver Arthur negando a existência de seu ídolo.

Arthur agoniza no chão, morrendo lentamente, enquanto o detento aparece atrás, fora do foco, cortando seu rosto com a mesma faca que matou o protagonista. A impressão é de que ele está mutilando o rosto para ficar com o famoso sorriso do coringa, mas é fácil perder o movimento.

O outro detento é o Coringa?

Há a teoria de que o assassino de Arthur Fleck é o Coringa de "verdade" que conhecemos. Não há nada que indique uma continuação ou que este personagem específico vá aparecer em algum outro filme.

Vale lembrar que em "The Batman" (2022) o Coringa já apareceu, sendo interpretado por Barry Keoghan. Ou seja, não é o mesmo.