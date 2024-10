Bruno Reis vota ao lado de ACM Neto e projeta vitória no primeiro turno

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), votou no fim da manhã no colégio Sartre, no Itaigara, ao lado de familiares e do ex-prefeito ACM Neto (DEM). Ele disse esperar uma vitória maiuscula já no primeiro turno.

"Acho que vamos superar o que as pesquisas mostram. Estou confiante em uma vitória hoje por tudo que fizemos nesses últimos quatro anos. Na campanha dei o meu melhor, fui em todos os bairros da cidade."

O "amigo-irmão" ACM Neto disse não só esperar a eleição do parceiro, mas também "a maior votação da história" de Salvador.