Ataque terrorista deixa um morto e 10 feridos em Israel

Um ataque terrorista deixou uma pessoa morta e ao menos 10 feridas em uma estação de ônibus de Berseba, no sul de Israel, neste domingo (6).

O que aconteceu

Ataque a tiros aconteceu na estação central de ônibus da cidade. Dos 10 feridos, cinco foram baleados e outros cinco foram atingidos por estilhaços e pedaços de vidro, segundo o serviço de ambulância local.

Mulher que morreu era soldado que confrontou atirador, segundo a polícia. Ela foi identificada como Shira Suslik, de 19 anos, que trabalhava na patrulha policial do sul. "A Polícia de Israel apoiará a família enlutada", afirmou o órgão em nota.

Maioria dos feridos têm estado de saúde moderado. Segundo o Soroka Hospital, para onde as vítimas foram levadas, todos os baleados estão na casa dos 20 anos.

Shira Suslik, 19, morreu confrontando atirador em ataque a terminal de ônibus no sul de Israel, segundo a polícia Imagem: Polícia de Israel/Divulgação

Responsável pelo ataque foi morto. Ele foi identificado como Ahmad al-Uqbi, 29, que tinha cidadania israelense e origem beduína, segundo autoridades locais. Em comunicado, a polícia classificou o homem como um terrorista. Não há informações sobre se ele agiu sozinho.

Ataque ocorre às vésperas do aniversário de um ano do atentado terrorista do Hamas ao país. Neste domingo, ao menos duas celebrações em homenagens às vítimas mortas e sequestradas são realizadas. Eventos na cidade de Tel Aviv e de Jerusalém foram cancelados por causa da escalada de violência na região.

Sirenes tocam no norte de Israel

Netanyahu visitou as tropas na fronteira com o Líbano. Segundo comunicado do gabinete do premiê, ele esteve na base da 36ª Divisão Aérea da fronteira neste domingo.

Cidades localizadas entre o Monte Meron e a fronteira norte do país estão sob alerta para ataques aéreos. A informação é do jornal Times of Israel, que informou que, entre as cidades em alerta, está a comuna de Hurfeish.

Ataque partiu de Gaza e foi interceptado, segundo Forças de Defesa de Israel. Outros foguetes disparados contra o país caíram em "áreas abertas", sem deixar feridos, disse o órgão.

Ataque a campo de refugiados em Gaza deixa mortos

Ao menos 17 pessoas morreram em ataque israelense ao campo de Jabalia. Segundo a agência de defesa civil de Gaza, nove crianças estão entre os mortos. O Exército de Israel informou que mirou em "alvos do Hamas" na região.

Ataques aéreos também ocorrem em Beirute. Moradores da capital libanesa afirmam que barulhos "esporádicos" de explosões e aeronaves foram ouvidos nesta manhã. Segundo o canal Al Jazeera, algumas das bombas atingiram uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Beirute, que continua com operações em curso.

