Ao lado do neto, mãe de Marília Mendonça se emociona após homenagem à filha

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, ficou emocionada com a primeira homenagem à filha cantora desde sua morte em novembro de 2021. Ela subiu no palco ao lado do neto Léo, e de Murilo Huff.

O que aconteceu

Dona Ruth fez uma publicação no Instagram um dia após a homenagem. O Spotify organizou o show-tributo "This is Marília Mendonça" no Allianz Parque, em São Paulo, e presença de diversos artistas.

"Esse momento ficará para sempre no meu coração", escreveu Dona Ruth na rede social.

A mãe de Marília Mendonça disse que mal consegue traduzir em palavras os seus sentimentos: "Meu coração transborda de gratidão. Não tem palavras suficientes para expressar o que eu sinto por essa linda homenagem que foi feita a minha Marília. Esse evento organizado com tanto carinho foi verdadeiramente incrível e ficará eternamente gravado na minha memória e no meu coração".

Em vídeo, Dona Ruth falou que lembranças de Marília vieram na cabeça dela com a homenagem: "Cada momento me trouxe à tona lembranças preciosas da minha filha e a emoção foi profunda. Marília deixou um legado que vai muito além da música. Ela tocou vidas e deixou uma marca que nunca será apagada em todos nós".

Dona Ruth estava com o neto Léo e Murilo Huff no palco da homenagem à Marília Mendonça Imagem: Van Campos/AgNews

A empresária fez questão de agradecer aos fãs e artistas que estiveram no evento: "Agradeço de coração a cada um dos fãs que demonstraram seu amor e carinho por ela. Você são a prova viva de que o amor da minha Marília continua vivo e pulsante. Minha gratidão também se estende também a todos os artistas que estiveram presentes com seu talento e dedicação, que tornaram essa homenagem ainda mais especial".