A Fazenda: Saiba quem disputa 3ª Prova de Fogo da edição

O sorteio para disputa da terceira Prova de Fogo de A Fazenda 2024 (RecordTV) aconteceu neste domingo (6). A dinâmica dá ao vencedor o Poder do Lampião, o que o permite interferir diretamente na roça.

O que aconteceu

O sorteio aconteceu com bolinhas coloridas. Três peões descem para a disputa, cada um com um ajudante. Os perdedores vão escolher mais dois peões para dormir com eles na Baia.

Zé Love, Raquel e Camila tiraram a bolinha amarela. Eles puderam participar da Prova.

Gilson, Babi, Fernando, Flor, Vanessa, Sidney, Gui, Luana, Gizelly, Flora, Yuri, Sacha tiraram bolinha vermelha. Com isso, eles foram vetados da disputa.

Zaac, Fernanda, Juninho, Albert, Suelen, Cauê tiraram a bolinha branca. Eles também ficaram de fora.

Cada participante sorteado para participar da prova pôde escolher um ajudante que tirou a bolinha branca. Zé escolheu Albert, Raquel escolheu Suelen e Camila escolheu Cauê.

Júlia Simoura não participou do sorteio porque é fazendeira da semana.