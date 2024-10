Zaac detona Babi em A Fazenda: 'Vai ficar passando pano porque tá bêbada?'

Zaac se mostrou irritado com Babi Muniz em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Durante a 3ª festa, Zaac ficou revoltado após saber da conversa entre Babi e Yuri. O bombeiro da Eliana tentou se explicar para a peoa após ter sido acusado de "apontar o dedo na cara" dela. Babi respondeu que não lembra, e contou que ouviu a informação de seus aliados, Zaac e Fernanda.

Zaac: "O cara é um idiota. Agora ele é o santinho do pau oco. Ele é uma arrombado, isso que ele é! A casa rompeu dos dois lados".

Fernanda: "Mesmo que não tenha visto, não joga que outra pessoa falou".

Zaac: "Ela preferiu se indispor com a gente do que com eles".

Fernanda: "Não joga que outra pessoa falou. Fica muito feio".

Zaac: "Ela falou 'a Fernanda e o Zaac falaram'. Eu nem sei o que a Fernanda falou com ela! Eu nem falei nada para ela. Ele tava falando não era para mim, era para ela".

Zé: "Amanhã temos que conversar".

Zaac: "Eu não vou conversar, não. Segunda vez que passa pano para briga de Babi. Tô lá na Baia segurando ela a todo momento...".

Minutos depois, Zaac continuou se queixando para Zé Love e Sidney.

Zaac: "Ela falou que não lembra. Ela não lembra?!"

Sidney: "Ela tá bêbada."

Zaac: "Ah, mano, mas eu quero que se f*da. É a segunda vez que a gente vai ficar passando pano porque a Babi tá bêbada? Porra! Toda vez isso! A primeira vez foi ela falando que ia pro grupão. Deixa ela ir, p*rra! Tomar no c*, caralh*! A gente abraçou essa duas 'minas' sem precisar, porque a gente ouviu de todo mundo 'Zaac, você não é opção'. Esse moleque [Yuri] também é um otário. Se f*der esse maluco!".