Vidente brasileiro diz que o 'pior está por vir' e prevê atentado

Athos Salomé, vidente brasileiro conhecido como Nostradamus vivo, afirmou que "o pior ainda está por vir" no Oriente Médio, depois que Israel invadiu o sul do Líbano contra o Hezbollah. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Page Not Found, do Extra.

O que aconteceu

Vidente falou em armas químicas. "O pior ainda está por vir. Há grande chance de uso em larga escala de armas não convencionais, como armas químicas e grandes ataques cibernéticos. As consequências serão severas e complicarão a forma como o mundo responde", afirmou ele.

Atentado contra Netanyahu. Segundo Athos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Nethanyahu será alvo de um atentado. No entanto, os planos podem ser interceptados pela inteligência do país e a vítima substituída por um dublê. Athos também fala que conflito pode ser estopim para a Terceira Guerra Mundial.

Envolvimento dos EUA ampliaria conflito. "Qualquer envolvimento direto dos EUA traz o risco de ampliar o conflito e envolver outras potências, o que afetaria a segurança global. A intensificação das atividades cibernéticas entre países visando a infraestrutura essencial pode representar uma nova frente no conflito."