'Eu vejo o Léo cantando Marília Mendonça', diz mãe da cantora sobre o neto

Marília Mendonça Presente! A eterna Rainha da Sofrência, que perdeu a vida em um acidente aéreo em 2021, foi homenageada no tributo This is Marília Mendonça, neste sábado (5), no Allianz Parque, em São Paulo. O concerto foi criado em colaboração com a família da cantora, garantindo que o legado dela tenha sido realmente honrado.

O que aconteceu

A mãe de Marília, dona Ruth, revelou que o Léo tem um vozeirão que nem a mãe e que ela gosta de imaginá-lo no palco. "Lá na frente, ele vai pegar as músicas da mãe, fazer um álbum e cantar. Eu vejo o Léo cantando Marília Mendonça. E não vai demorar viu, gente?", contou.

Dona Ruth falou também como a data será especial para o menino, filho de Marília com Murilo Huff. "Estou aqui superemocionada. Já chorei muito. A festa está linda, estou sem palavras. É a primeira homenagem que o Leozinho vai ver da mamãe. Ele está muito emocionado, está todo artista", brincou.

"Tenho certeza que isso vai ser muito importante para o Léo, para cada vez mais entender e viver a importância que a mãe dele teve e tem até hoje para todos os brasileiros", disse Huff.

Afinal de contas, todo mundo sabe que Marília Mendonça é a maior artista do país. E, aos poucos, ele vem sabendo disso também. Hoje vai ser um dia que vai ser motivo de muito orgulho pra ele. Murilo Huff

Momentos família

Léo, filho de 4 anos de Marília Mendonça com Murilo Huff, apareceu no show na homenagem. Ele entrou no palco no colo de Deyvid Fabrício, namorado da mãe da cantora.

O show começou com um remix feito por Alok, com os maiores sucessos de Marília; a família subiu ao palco no momento em que o DJ colocou para tocar "Estrelinha". A faixa interpretada pela cantora acabou se tornando a favorita dos fãs depois de sua morte, em 2021. A gravação original é de Di Paullo e Paulino.

O irmão de Marília, João Gustavo, também estava no palco, acompanhado da namorada, Iollanda Nunes. Juntos, se abraçaram e choraram, enquanto recebiam aplausos do público.

A mãe e o irmão de Marília ainda voltaram ao palco para agradecer o carinho dos fãs. "Que festa linda, gente. Vocês já me fizeram chorar um pouco de vezes hoje. Eu amo vocês", disse dona Ruth.