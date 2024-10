Vai maratonar? Veja dicas de séries de true crime que chegam ao streaming

As produções que apostam em retratar acontecimentos reais são sucesso nos streamings. Não à toa, o gênero vem se popularizando nos últimos anos e encontrando público fiel ao formato de contar crimes e detalhes sobre investigações. Histórias intrigantes e mistérios da vida real são matéria-prima para esses roteiros.

Estão no ar casos emblemáticos, como o de Eliza Samudio e Priscila Belfort, que abalaram o Brasil. Séries internacionais também estão no topo das visualizações, como a que conta a história dos irmãos Menendez, que já são enredo de série e documentário na mesma plataforma.

Dicas de títulos sobre true crimes nos streamings:

"Influência Mortal: Assassinatos nas Redes Sociais"

Dinheiro, fama e poder. Alguns influenciadores aparentam ter tudo, mas a realidade pode ser muito diferente. Ao longo de seis episódios, a série conta como influenciadores digitais podem acabar se envolvendo em situações extremas.

A primeira temporada explora os perigos associados à exposição constante nas redes e consequências fatais do glamour online. Os sonhos de sucesso na internet podem se transformar em pesadelos sangrentos!

Disponível na Max a partir de 7 de outubro

"A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio"

O desaparecimento da modelo Eliza Samudio e de seu filho de quatro meses ganhou destaque no Brasil e ao redor do mundo há 14 anos. O principal suspeito era o pai da criança, Bruno, goleiro e capitão do Flamengo, um ídolo para a maior torcida do Brasil.

Oito pessoas foram condenadas pelo sequestro e assassinato de Eliza. O caso, até hoje, deixa um emaranhado de mistérios e contradições. A narrativa sob a perspectiva da vítima nunca havia sido compartilhada e revela segredos chocantes.

Disponível na Netflix

"Volta, Priscila"

A série documental acompanha a história de Priscila Belfort, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort, que desapareceu sem deixar rastros há 20 anos. A trama explora como o caso mobilizou a cidade do Rio de Janeiro ao revelar segredos ocultos e levantar questões sobre o papel da comunidade e das redes sociais em investigações criminais.

Disponível no Disney +

"Maníaco do Parque"

O filme mergulha na história do maior serial killer brasileiro, o motoboy Francisco, interpretado por Silvero Pereira. Condenado por atacar 23 mulheres, assassinar dez e, ainda, esconder seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo, sua fama na mídia sensacionalista crescia vertiginosamente, gerando terror na capital paulista.

Na obra, a jornalista Elena, vivida por Giovanna Grigio, é uma repórter iniciante que busca desvendar a identidade do Maníaco do Parque.

Disponível no Prime Video a partir de 18 de outubro

"Monstros, Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" (série documental)

A série faz parte de uma antologia de true crime e conta a história real de dois irmãos condenados pelo assassinato de seus pais, em 1994. José e Mary Louise "Kitty" Menendez eram milionários da indústria musical americana.

Enquanto a acusação argumentava que os irmãos buscavam herdar a fortuna da família, a dupla permanece firme até hoje ao alegar que suas ações foram motivadas pelo medo de uma vida inteira de abusos físicos, emocionais e sexuais cometidos por seus pais —eles cumprem sentenças de prisão perpétua. Recentemente, a Justiça americana declarou que o caso será revisto, assim, a série poderá ganhar novos episódios.

Disponível na Netflix

"O Caso Dos Irmãos Menendez" (documentário)

Diferente da série já disponível, o documentário conta com depoimentos dos próprios irmãos diretamente do sistema prisional, na Califórnia. Atualmente, eles estão com 56 e 53 anos. A produção afirma revelar um novo olhar sobre a história.

Disponível na Netflix a partir de 7 de outubro

"A Esposa Perfeita: Um Desaparecimento Misterioso"

O sumiço de Sherri Papini em circunstâncias misteriosas, na zona rural da Califórnia, abalou a opinião pública e gerou especulações ao longo de anos. A série explora as reviravoltas chocantes deste caso e as dificuldades enfrentadas pela família e pela polícia para chegar à verdade. Sherri foi encontrada machucada e acorrentada em uma estrada, mas será que ela estaria dizendo a verdade? A série revela as alegações da própria Sherri.

Disponível no Disney +

"Out There: Crimes Sobrenaturais"

Algo estranho acontece em cada um dos crimes apresentados na série que explora mistérios com um toque sobrenatural. Cada episódio investiga casos em que o inexplicável encontra o real, desafiando a razão e deixando a dúvida sobre o que é verdade e o que é paranormal. São oito fatos reais contados por testemunhas oculares e especialistas, além de investigações inéditas.

Disponível no Disney +

"Quem Matou Melissa Witt? Em Busca de um Assassino"

Detetives e uma equipe de casos arquivados recém-formada investiga pistas promissoras em meio à caçada a um assassino que aterrorizou uma pequena cidade. A investigação meticulosa e a tensão crescente mantêm o espectador atento a cada detalhe, enquanto novas pistas são reveladas e o cerco se fecha em torno do criminoso.

Disponível no Disney + e Apple TV