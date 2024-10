Sósia de Marília Mendonça vira estrela em homenagem à cantora: 'Sou parada'

Mariana Brandão, 29, nunca conseguiu ir a um show de Marília Mendonça. No entanto, neste sábado (5), viajou de Mato Grosso a São Paulo para prestigiar o especial This Is Marília Mendonça, homenagem feita para a cantora, no Allianz Parque.

O que aconteceu

A presença de Mariana ali acabou movimentando fãs de Marília, considerando que ela é uma sósia da cantora e acumula 178 mil seguidores no Instagram. "Eu vim especialmente para esse show. Sou muito fã e uso as minhas redes sociais para fazer homenagens a ela", contou em conversa com Toca. "Eu não podia faltar. Sei que vai ser lindo e emocionante."

Mariana não se arrisca em cantar, então ela dubla músicas da cantora em suas publicações. Sua favorita é "Ausência", que ela espera ouvir no show de hoje, que conta as participação de Luan Pereira, Marcos & Belutti, Tierry, Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã e Yasmin Santos.

Ela reservou um tempo no interior do Allianz Parque para tirar fotos com quem pedisse, coisa que ela já está acostumada. "Sou parada por pessoas que já me acham parecida com a Marília ou por quem me acompanha nas redes sociais. Sempre faço homenagens caracterizadas."

Para Mariana, o evento de hoje é uma forma de eternizar o legado de Marília para a música brasileira. "Qualquer tipo de homenagem é bem-vinda".

Veja o look que ela veste no Allianz Parque!