'No Rancho Fundo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 7 a 12/10

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 7 de outubro

Artur e Quinota se emocionam ao ouvir o coração de seu bebê. Juquinha aceita ajudar Marcelo Gouveia e Blandina em troca da aposentadoria de Inês de Castro. Ariosto e Deodora armam para gravar as digitais de Seu Tico Leonel na arma de Ariosto. Zefa Leonel fica intrigada com o bilhete de Fubá Mimoso. Benvinda e Elias Crisóstomo simpatizam uma com o outro. Tia Salete negocia sua hospedagem no Grande Hotel com Tobias Aldonço, e Quintilha repreende o funcionário. Margaridinha exige que Vespertino acerte suas contas com Tia Salete. Artur declara seu amor por Quinota, que confessa ter visto Blandina em sua cama. Artur confronta Blandina.

Terça-feira, 8 de outubro

Blandina tenta despistar Artur, que desconfia da história contada pela moça. Caridade afirma a Quinota que Artur a ama. Deodora pensa em usar Margaridinha contra Zefa Leonel, e Vespertino a proíbe. Zefa Leonel questiona Deodora sobre Fubá Mimoso. Quintilha devolve a aliança de noivado para Primo Cícero. Ariosto ameaça Artur. Juquinha se aflige com o sumiço de Inês de Castro. Ariosto pressiona Marcelo Gouveia a escolher entre ele e Artur. Tia Salete incentiva Zé Beltino e Dracena a se casar. Esperança, Fé e Caridade apoiam Primo Cícero. Juquinha reconhece Inês de Castro com Elias Crisóstomo. Ariosto faz uma proposta para Quintilha.

Quarta-feira, 9 de outubro

Deodora e Ariosto propõem aliança com Quintilha para tirar a Gruta Azul dos Leonel. Elias Crisóstomo afirma a Juquinha que não roubou Inês de Castro, e pede ajuda a Benvinda. Esperança e Fé descobrem que o celular misterioso esquecido na casa de Primo Cícero é de Seu Tico Leonel, e intrigam o pai contra o parente. Quinota e Artur confrontam Blandina. Primo Cícero afirma a Seu Tico Leonel que se vingará de sua armadilha, quando fingiu ser Militana. Quintilha leva Primo Cícero ao encontro de Ariosto e Deodora. Artur e Quinota se beijam.

Quinta-feira, 10 de outubro

Artur e Quinota namoram. Dona Castorina rompe com Blandina e deixa o hotel. Quintilha, Ariosto e Deodora convencem Primo Cícero a retomar a briga contra os Leonel. Elias Crisóstomo explica a Zefa Leonel que um homem lhe vendeu Inês de Castro. Torquato Tasso encontra Dona Castorina no banco da praça e a leva para a casa de Quinota. Nastácio percebe que Benvinda se apaixonou por Elias. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina, que está com o anel de turmalina paraíba. Esperança se une a Blandina. Quinota vê o anel na mão de Dona Castorina.

Sexta-feira, 11 de outubro

Dona Castorina confirma a Quinota e Torquato Tasso que ganhou o anel de turmalina de Blandina. Padre Zezo nega a anulação do casamento de Zé Beltino. Blandina desrespeita Deodora e Ariosto, e Marcelo Gouveia tenta reparar a situação. Zefa Leonel consegue tirar o anel do dedo de Dona Castorina, que deixa a casa de Quinota. Deodora rouba o anel de Dona Castorina, que acaba caindo no chão, e Marcelo Gouveia a socorre. Zefa Leonel desabafa com Quinota sobre a dor de ter perdido Tia Salete e Margaridinha. Ariosto, Deodora e Primo Cícero chegam para falar com os Leonel. Quinota e Artur procuram Blandina.

Sábado, 12 de outubro

Artur e Quinota confrontam Blandina sobre o anel de turmalina paraíba. Ariosto afirma que o documento oficial das terras da Gruta Azul pertence a Primo Cícero, e acusa os Leonel de invasores. Seu Tico Leonel comenta com Zefa Leonel que lembra de ter assinado um contrato com Primo Cícero sobre a venda das terras. Deodora despista Quintilha, e Ariosto convence Primo Cícero a assinar uma procuração em seu nome. Marcelo Gouveia vê Blandina e Esperança juntas. Ariosto avisa a Artur que a Gruta Azul será reativada. Vespertino sonha em ser aceito por Margaridinha como pai. Blandina afirma a a Marcelo Gouveia que tem um trunfo contra Ariosto e Deodora. Artur vê Marcelo Gouveia e Blandina juntos.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.