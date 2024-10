No ar nas reprises de 'Cabocla' e 'Alma Gêmea', Aisha Jambo retorna à Globo

Aisha Jambo estreou na televisão em 2000, em "Malhação", depois disso, participou de diversos sucessos na Globo, como "Cabocla" e "Alma Gêmea", que estão atualmente em reprise nas tardes da emissora. Longe das telas globais desde 2011, quando esteve na novela "Insensato Coração", a atriz está de volta no especial "Hoje é Dia das Crianças".

O retorno de Aisha Jambo à Globo

Em entrevista exclusiva para Splash, Aisha conta o que lhe chamou atenção no novo papel no especial "Hoje é Dia das Crianças'. "Ela tem um mundo parecido com o meu porque eu fui criada no mundo da música e esse universo lúdico de criação da Balú, interpretada pela Lua Miranda, que faz a minha filha, uma criança linda e maravilhosa que também cresce no mundo da música porque os avós são músicos. Eu fiquei emocionada porque os avós do meu filho, Ian Telek, hoje um adolescente de 16 anos, são músicos também, o Jolt Telek, um húngaro, músico autodidata, e Vanja Ferreira, a primeira harpista negra do Brasil, que falo um pouco melhor abaixo".

Jambo refletiu sobre as características dessa personagem, que é chamada apenas de 'mãe' no especial. "Minha personagem é um arquétipo da mãe, é uma mãe solo, obstetra, jovem, que namora. Embora essas últimas características não estejam explícitas no roteiro, esses elementos me ajudaram na construção da personagem porque eu estudando percebi que ela era feliz. Ela tem uma relação boa com o pai e com a filha. O avô, personagem do Tony Tornado, representa o Griot, a figura mais velha, a biblioteca viva e guardiã da memória. A mãe estimula muito a criatividade da filha a educando num ambiente de arte, amor, imaginação, liberdade e paz. No entanto, ela educa a filha para não ser uma criança mimada".

Ela celebra as trocas no elenco com Tony Tornado e Zezé Motta. "O Tony é uma pessoa muito divertida e com muita história para contar e bagagem cultural ao longo de seus 94 anos de idade. Passamos juntos o dia inteiro, almoçamos juntos e conversamos bastante, inclusive, sobre música, que é o pano de fundo do nosso especial. Tony Tornado mantém uma carreira paralela de músico com o seu trabalho de ator até hoje, em turnê com a banda que o acompanha, chamada Funk Essencia. Tony é um ícone da cultura brasileira e foi uma referência de estética, voz ativa e consciência de um movimento pensante, o Movimento Black Power. Era um tempo muito difícil para a cultura brasileira durante a ditadura civil-militar. Portanto, era um grito político, um grito de democracia e um grito de brasilidade. Tony Tornado fez a cabeça da geração da minha mãe, Vanja Ferreira, a primeira harpista negra do Brasil. E foi minha mãe, por sua vez, com quem eu aprendi sobre valorização da minha beleza e assumir o nosso papel histórico.

Eu faço a filha da Zezé Motta, que dispensa comentários, uma diva que conheci ainda adolescente no meu primeiro filme, "Orfeu do Carnaval", do Cacá Diegues, e tive o prazer de conhecer a Lua, uma menina linda, fofa e muito talentosa que é também musa da Mangueira do Amanhã e que está no elenco da série 'Resistência Negra', no Globoplay. Eu espero que o público se divirta e se emocione tanto quanto a nós que nos divertimos e nos emocionamos com esse encontro de gerações que nos presenteia com uma alegria imensa ao vermos representada essa família linda e, aí sim, é possível enxergar através das telas de televisão um novo futuro onde o protagonismo negro finalmente encontra seu lugar merecido: um afro-futuro. Aisha Jambo

A atriz espera que o público se emocione com o especial. "O público pode esperar um especial para o Dia das Crianças, onde todas as crianças do Brasil se sintam contempladas com um programa feito com muito amor, carinho e recheado de mensagens de harmonia, fraternidade e esperança, nossa utopia viva no horizonte. Trazemos mensagens para o aprendizado de equilíbrio emocional porque tudo vai dar certo no final, é só ter um pouquinho de paciência com os altos e baixos da vida; de manter a cultura viva de nossos ancestrais e legado passando de geração em geração; de importância dos laços afetivos na família. Com isso, se trata de um especial emocionante, não somente para as crianças, mas para que todos mantenham a chama acesa da nossa criança interior e relembre do que a gente é feito: de sentimentos, de saudades, de generosidade, de verdade, de afeto e de fé no ser humano.

Na tarde da próxima sexta-feira (11), Aisha poderá ser vista em dose tripla na tarde da Globo, em "Hoje é Dia das Crianças" e nas reprises de "Cabocla" e de "Alma Gêmea". "Sobre os trabalhos, não poderia ser melhor devido às combinações perfeitas: Walcyr Carrasco no roteiro genial e Jorge Fernando na direção genial. Jorginho foi um artista totalmente ligado às artes, ao teatro, à comédia e isso transparece na obra e explica o sucesso da novela 'Alma Gêmea'. Infelizmente, ele não está mais entre nós, entretanto, devemos reverenciar sempre esse mestre da teledramaturgia brasileira. Gostaria de agradecer também que em 'Cabocla' nós tivemos um roteiro e direção genial também com a dupla Benedito Ruy Barbosa e Ricardo Waddington. Tive a oportunidade de retomar a parceria iniciada em 'Malhação' com o Ricardo que é um diretor muito exigente e muito motivador. Fiquei muito feliz".

Revisitando esses trabalhos, estamos entrando no mundo afrofuturista. Eu me conecto com esses trabalhos com muita emoção porque eles têm uma importância fundamental na minha carreira e na história da televisão brasileira. Gostaria de destacar que não eram personagens estereotipadas e tiveram peso no roteiro e até hoje o público se identifica com essas personagens que ficaram eternizadas em seus corações.. Aisha Jambo

Ela conta que é lembrada nas ruas por esses trabalhos que estão sendo reapresentadas para um novo público. "Cotidianamente, uma geração me aborda nas ruas ou nas redes sociais me agradecendo por eu os ter empoderado, seja mulheres ou homens. Diversas mulheres vêm me agradecer por eu as terem feito olharem para elas mesmas, ajudando a reconhecer a beleza que elas não sabiam que tinham até então. Uma outra novidade que me emociona muito é saber que tantas meninas escolheram o meu nome, Aisha, para também ser os nomes de suas filhas. Esse reconhecimento da nossa beleza também se reflete nos meninos que me tiveram como o primeiro crush da vida deles, considerando que essa geração nasceu e cresceu num mundo onde o padrão de beleza era a mulher loira dos olhos azuis".

Uma jornada musical para celebrar o Dia das Crianças

Na próxima sexta-feira (11), a TV Globo exibe o especial "Hoje é Dia das Crianças", essa jornada musical protagonizada por Balú (Lua Miranda), uma menina que herdou de sua Vó Dina (Zezé Motta) o talento para tirar música de qualquer som. Com fones de ouvido capazes de transportá-la para lugares onde só a música alcança, Balú encontra em seu Vô Acácio (Tony Tornado) a parceria para essa aventura emocionante.

Unindo música e dramaturgia, o especial conta com a participação de estrelas da música nacional, como Duda Beat, IZA, Jão, Luan Pereira, MC Cabelinho, Nattan, Pedro Sampaio, Péricles e Priscilla. "'Hoje é Dia das Crianças' é um convite para uma jornada musical e celebração de uma data tão importante do nosso calendário, com grandes artistas da nossa música brasileira renovando grandes sucessos nacionais. E tudo isso costurado por uma história! Esse especial nos faz lembrar que todo mundo é ou já foi criança um dia!", diz Celso Bernini, diretor geral da atração.

O especial tem previsão de ir ao ar logo após "Cabocla". 'Hoje é Dia das Crianças' é uma ideia original de Celso Bernini, Leo Marino, Luma Antunes e Raoni Carneiro; criado por Celso Bernini, Edu Araujo, Luanna Guimarães e Nídia Aranha; escrito por Edu Araujo e Luanna Guimarães; com direção geral de Celso Bernini e direção de Belinha Lopes; e direção de gênero de Raoni Carneiro.