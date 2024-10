Morre cantora Dona Jandira aos 85 anos em Belo Horizonte

A cantora Dona Jandira morreu ontem aos 85 anos em Belo Horizonte. O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

O que aconteceu

Jandira Celia morreu na noite do dia 4 de outubro. "Venho, através deste meio de comunicação, informar o falecimento da nossa Rainha Dona Jandira. Ficará para sempre em nossos corações", diz o comunicado em seu Instagram.

Velório e enterro serão em BH hoje. O velório será realizado das 12h30 às 16h30 no Bosque da Esperança Cemitério Parque. O sepultamento está marcado para às 16h30. Será possível participar do velório de forma online.

Dona Jandira nasceu em Alagoas. No entanto, ficou reconhecida como uma das vozes do samba em Minas Gerais. Seu primeiro álbum de estúdio foi lançado em 2008 e um DVD com participação de Luiz Melodia, Paulinho Pedra Azul, Sergio Moreira e Marco Lobo saiu em 2012.