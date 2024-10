Luxo e ostentação: o aniversário 'faraônico' da filha de Neymar e Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi não pretendem poupar esforços (e dinheiro) para celebrar o primeiro ano de vida da pequena Mavie. A família está hospedada em um resort de luxo na Arábia Saudita.

Primeira festa será no resort The Red Sea Project. Um fim de semana inteiro no local pode custar até R$ 280 mil. Eles estão hospedados em uma casa em frente ao mar.

Influenciadora compartilhou vídeo do local. "Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias com a família e amigos para comemorar o ano dela", declarou Bruna", disse, no Instagram.

Bebê iniciará novo ciclo em 6 de outubro. De acordo com o gshow, a pequena também ganhará uma festa de luxo no Brasil. A celebração em Riad será por conta das circunstâncias profissionais de Neymar.

Segunda comemoração da pequena também se deve à agenda do jogador de futebol. Segundo o site, o atleta conseguiu uma brecha com o clube Al-Hilal, em novembro, para marcar presença na festa da herdeira.

Preparativos estão a todo vapor. Nas redes sociais, Bruna chegou a dizer que o tema já estava escolhido. Ela, no entanto, fez mistério em relação a outros detalhes da celebração em solo brasileiro.

Primeira festa será no resort The Red Sea Project Imagem: Reprodução/Instagram

Mavie nasceu no dia 6 de outubro de 2023, em São Paulo. Neymar estava na Arábia Saudita quando soube que a bolsa havia estourado. O nome da filha de Bruna e Neymar é um neologismo da expressão francesa "ma vie", cuja tradução literal significa "minha vida".